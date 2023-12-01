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Новини Транспорт
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авто (3602) продаж (1787)

Попит на нові авто з початку року зріс на понад 60%. Найпопулярніші моделі листопада

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто

У листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто, що на 74% більше, ніж у листопаді минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Утім, відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%. Це може бути пов’язано з блокуванням кордону польськими перевізниками, через що строки доставки машин в Україну збільшилися, відповідно й очікування авто споживачами.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки. У порівнянні з жовтнем поточного року, продажі нових "Тойот" зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

Другою за популярністю була марка Skoda, реєстрації автівок якої зросли на 90% відносно минулого року – до 517 шт. Третій результат у Volkswagen – 476 штук (+266%).

Також до топ-10 листопада увійшли: Renault – 383 одиниць; Nissan – 309, BMW – 253, Mercedes-Benz – 222, Mazda – 189, Suzuki – 180 та Citroen – 178 авто.

При цьому, титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster – 355 реєстрацій.

Загалом за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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іноді здається що ця країна приречена...
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01.12.2023 10:40 Відповісти
Українці багатіють - вбивство кацапів - це хороші заробітки
... не лише для США
Хлопці з сел давно покупляли собі не тільки авто, а й комбайни та трактори своїм батькам!!!

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01.12.2023 12:49 Відповісти
нажаль це відчуття мене не полишає з 20 травня 19 року ... і з кожним днем лише посилюється
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01.12.2023 13:44 Відповісти
Так всегда было. Мама сусликов выливала, чтобы с голоду не помереть в 46-м, дед погиб на фронте. А кто то вагоны с трофеями пер из Германии.
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01.12.2023 14:36 Відповісти
Подивіться перелік найдорожчих машин пригнаних в Україну минулого року, там моделі за понад 350 тисяч євро. Власники таких авто аж ніяк не захищають своє майно та ,,бізнес,, на фронті. Проте все законно - держава не заборонила купівлю предметів розкоші. Щодо першої позиції цьогоріч, то найдешевша Тойота-яріс коштує від 817 тисяч гривень. Під час важкого стану на фронті бізнесмени не відстають у витратах від муніципальних укладачів бруківок. І перші і другі безумовно вірують у перемогу й військо.
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01.12.2023 14:52 Відповісти
Якщо порівняти з 2021-м, то це буде 60,45%, від попиту до широкомасштабного вторгнення.
Тобто зменьшився більше ніж на третину.
Правда чінуши при зє владі жеруть як не в себе - навіть за овощча так не крали.
https://eauto.org.ua/news/75-top-10-naypopulyarnishih-modeley-novih-avto-u-listopadi-2021
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01.12.2023 15:31 Відповісти
У нас точно війна і ми точно потребуємо іноземної допомоги? Виявляється Тойота це самий популярний автомобіль у "бідній" (??) воюючій країні.
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01.12.2023 15:49 Відповісти
 
 