Справу ексочільника "Нафтогазу" Коболєва передали до суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 29 листопада скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого звинувачують у незаконних виплатах премій на понад 229 млн грн.

Про це повіломляє пресслужба САП.

Водночас 30 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.

Дії Коболєва кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

25 вересня ВАКС зменшив заставу Коболєву з 229 млн грн до 107 млн грн.