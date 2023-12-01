Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти населенню
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Національний банк України (НБУ) скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
Відповідна постанова правління НБУ №155 від 30 листопада набирає чинності з 1 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.
За оцінками Нацбанку, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку.
Крім того, з 1 грудня Нацбанк дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями.
"Це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії РФ проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України", – пояснили у НБУ.
З 1 грудня також розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам:
- до відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування/реабілітації учасників бойових дій в медичних закладах іноземних держав;
- дозволено оплату послуг для навчання студентів за кордоном: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.
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Як повідомлялося, з 21 квітня 2023 року банки могли продавати населенню готівкову валюту в обсязі, який дорівнював купівлі готівкової валюти і міг на 20% перевищувати обсяг купівлі безготівкової валюти в населення.
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