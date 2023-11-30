Розмінування та продовольча безпека: Норвегія виділила Україні ще 21 мільйон євро

Норвегія оголосила про виділення 250 млн норвезьких крон (21,2 млн євро) на продовольчу безпеку України.

Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду, передає Укрінформ.

"Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена (п’ятирічна програма допомоги Україні з боку Норвегії, – ред.) є одним із прикладів того, як нам вдається об’єднати ці зусилля", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зокрема Норвегія виділить 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі (WFP), включно із програмою "Зерно з України", яка реалізовується у партнерстві із WFP. Ще 50 млн норвезьких крон (4,2 млн євро) буде спрямовано до Фонду України Світового банку.

Окрім цього, Норвегія передасть додаткові 150 млн норвезьких крон (12,7 млн євро) до WFP. Цей крок було вжито у відповідь на заклик програми про надання надзвичайної допомоги для України.

Ці кошти будуть спрямовані не лише на надання продовольчої допомоги поблизу лінії фронту, але й на розмінування сільськогосподарських угідь.

Раніше повідомлялося, що норвезький уряд ухвалив рішення про виділення ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.