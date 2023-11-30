Рятує від банкрутства: SpaceX купує компанію, яка виготовляє парашути для космічних кораблів

Компанія SpaceX Ілона Маска купує Pioneer Aerospace – виробника парашутів, що допомагають ракетам Dragon повертатися на Землю.

Як пишк Business Insider, SpaceX заплатить $2,2 млн за Pioneer, чия материнська компанія нещодавно оголосила про банкрутство.

Зазначається, що ця угода примітна тим, що це перша для SpaceX відома купівля іншої компанії після придбання супутникового стартапу Swarm за $524 млн у 2021 році.

Компанія Pioneer, яка була заснована в 1938 році, надала парашути для ряду місій SpaceX і NASA, включно з кількома польотами екіпажу на Міжнародну космічну станцію та місію OSIRIS-REx, яка повернула зразки з астероїда віком 4,6 млрд років на Землю.

Це відбувається в той момент, коли SpaceX готується зіграти важливу роль у поверненні NASA на Місяць, коли космічне агентство планує використовувати багаторазову ракетну систему компанії Starship для доставки астронавтів на Місяць у 2025 році вперше з 1972 року.