17 спроба провалилася: У Києві зірвалася приватизація ресторану "Щекавиця"
Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб після успішного аукціону не зміг продати київський ресторан "Щекавиця", який знаходиться на балансі збанкрутілого банку "Січ".
Яу ідеться в повідомленні "Prozorro.Продажі", ввечері 29 листопада стало відомо, що переможця аукціону дискваліфікували, пояснень поки немає, передає LIGA.net.
3 листопада торги на "Prozorro.Продажі" виграло столичне ТОВ "Мультілогістик А+", власником якої є ТОВ "Компанія з управління активами "Контадор". Вона входить до бізнес-групи бізнесменів Трофименків, які володіють компанією-девелопером "Нест". Остання управляє 260 тис. кв. м комерційної нерухомості, а також мережею кінотеатрів Multiplex.
Уперше актив було виставлено на продаж 1 березня 2023 року зі стартовою ціною 60,8 млн грн. Зараз початкова ціна становить 15,23 млн грн.
Він не працює з 2018 року, коли перейшов у власність банку за борги.
Будь ласка, зачекайте...