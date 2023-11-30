17 спроба провалилася: У Києві зірвалася приватизація ресторану "Щекавиця"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб після успішного аукціону не зміг продати київський ресторан "Щекавиця", який знаходиться на балансі збанкрутілого банку "Січ".

Яу ідеться в повідомленні "Prozorro.Продажі", ввечері 29 листопада стало відомо, що переможця аукціону дискваліфікували, пояснень поки немає, передає LIGA.net.

3 листопада торги на "Prozorro.Продажі" виграло столичне ТОВ "Мультілогістик А+", власником якої є ТОВ "Компанія з управління активами "Контадор". Вона входить до бізнес-групи бізнесменів Трофименків, які володіють компанією-девелопером "Нест". Остання управляє 260 тис. кв. м комерційної нерухомості, а також мережею кінотеатрів Multiplex.

Уперше актив було виставлено на продаж 1 березня 2023 року зі стартовою ціною 60,8 млн грн. Зараз початкова ціна становить 15,23 млн грн.

Він не працює з 2018 року, коли перейшов у власність банку за борги.