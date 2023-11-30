Зміцнення безпеки: Оборонні видатки Євросоюзу цьогоріч зросли до 270 мільярдів євро

Після початку розв’язаної Росією агресивної війни проти України ЄС та його країни-члени здійснили безпрецедентні кроки для зміцнення власної безпеки та збільшили витрати на оборону. Так, цього року загальні витрати на оборону у всіх країнах-членах ЄС становлять близько 270 млрд євро.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на річній конференції Європейського оборонного агентства (EDA) в Брюсселі, передає Укрінформ.

"Ми зруйнували численні "табу" відтоді, як Росія вдерлася в Україну. Ми зробили те, що було немислимим ще кілька тижнів до цього: спільне замовлення військового обладнання, використання бюджету ЄС для збільшення військового виробництва, фінансування спільних досліджень та розвитку оборони. Лише цього року загальні витрати на оборону у всіх країнах-членах ЄС становлять близько 270 млрд євро", – сказав Мішель.

За його словами, минулого року чверть оборонних витрат – близько 60 млрд євро – була спрямована в оборонні інвестиції.

"Це означає, що протягом наступних 10 років ми можемо інвестувати принаймні 600 млрд євро, з якими можемо зробити багато речей", – додав Мішель.

Він зауважив, що країни-члени визначили чіткі пріоритети у розвитку оборонних спроможностей. Такий цілісний підхід надає можливість подолати недоліки, які роками супроводжували Євросоюз, включно з фрагментацією ринку в питаннях постачання й попиту.

Мішель зауважив, що поки оборонні компанії ЄС будуть структуровані до національних правил країн-членів, вони задовольнятимуть попит переважно національних урядів, але в такому випадку обсяг виробництва не буде відповідати геополітичним реаліям, перед якими постає Європейський Союз.

Тож у цьому сенсі потрібно досягати більшої координації та більш широкого підходу, підкреслив Мішель.

Ще одним критично важливим фактором у зміцненні європейської безпеки є, за його словами, позбавлення залежності ЄС від третіх країн, зокрема, від Китаю, у сфері критичної сировини, що також потребує скоординованих зусиль країн-членів.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився збільшити більш ніж у чотири рази свої витрати на навчання українських солдатів для боротьби з Росією, інвестувавши близько 200 млн євро.