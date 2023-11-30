ОПЕК і Росія домовилися про додаткове обмеження видобутку нафти заради високих цін, – Bloomberg

Країни нафтового картелю ОПЕК і Росія (ОПЕК+) домовилися про додаткове обмеження видобутку, щоб підтримати високі ціни на нафту.

На зустрічі в четвер представники нафтовидобувних країн погодилися додатково скоротити постачання нафти на світовий ринок на 1 мільйон барелів на день, повідомляє Bloomberg із посиланням на делегатів з'їзду.

За даними російських ЗМІ, у тому числі Росія зменшить експорт нафти на 500 тис. барелів на добу. Однак невідомо, чи включає цей обсяг добровільне зменшення постачання на 300 тис. барелів, про яке російська влада оголосила з 1 серпня.

Додаткове обмеження видобутку передбачає, що Саудівська Аравія продовжить добровільне обмеження виробництва нафти ще на 1 млн барелів на добу.

Делегати припустили, що остаточні деталі угоди, включаючи квоти на видобуток, будуть оголошені кожною країною окремо, а не у спільному комюніке ОПЕК+, як зазвичай.

З липня Саудівська Аравія добровільно зобов'язалася зменшити видобуток нафти на 1 мільйон барелів на добу. Королівство закликало решту країн-учасниць ОПЕК приєднатися до обмеження видобутку на тлі падіння світових цін на 10% з вересня.