У Польщі нарахували 50 тисяч студентів з України. Це половина іноземців у польських вузах
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У минулому навчальному році в польських університетах навчалося 102 тисячі іноземців, у тому числі понад 48 тисяч студентів з України.
Про це свідчать дані дослідження "Іноземці в університетах Польщі", повідомляє Польське радіо.
Кількість іноземних студентів постійно зростає з 2012 року, розповіла одна із авторок дослідження Анна Мазярчик з Центру обробки інформації.
"Найбільше студентів приїжджає до Польщі з України та Білорусі. Домінування цих двох націй є характерною рисою сектору вищої освіти в Польщі протягом багатьох років. Наступними країнами за кількістю іноземних студентів були: Зімбабве, Туреччина, Індія, Азербайджан, Узбекистан і Китай", – перелічила вона.
При цьому, якщо у 2019 році в польських університетах навчалося 39 тисяч студентів з України, то після початку повномасштабної війни з РФ ця кількість значно зросла.
"У минулому навчальному році понад 48 тисяч студентів з України навчалися в польських університетах, і вони становили майже половину всіх іноземних студентів. 60% з них були люди, які почали навчання на першому курсі, і більшість з них навчалася в Мазовецькому воєводстві", – уточнила Анна Мазярчик.
За її словами, для навчання в Польщі іноземці найчастіше обирали менеджмент, ІТ, економіку, логістику, медицину та психологію.
Як повідомлялося, останнім часом кількість українських біженців у Польщі стабільно зменшується.
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