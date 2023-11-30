У Польщі нарахували 50 тисяч студентів з України. Це половина іноземців у польських вузах

У минулому навчальному році в польських університетах навчалося 102 тисячі іноземців, у тому числі понад 48 тисяч студентів з України.

Про це свідчать дані дослідження "Іноземці в університетах Польщі", повідомляє Польське радіо.

Кількість іноземних студентів постійно зростає з 2012 року, розповіла одна із авторок дослідження Анна Мазярчик з Центру обробки інформації.

"Найбільше студентів приїжджає до Польщі з України та Білорусі. Домінування цих двох націй є характерною рисою сектору вищої освіти в Польщі протягом багатьох років. Наступними країнами за кількістю іноземних студентів були: Зімбабве, Туреччина, Індія, Азербайджан, Узбекистан і Китай", – перелічила вона.

При цьому, якщо у 2019 році в польських університетах навчалося 39 тисяч студентів з України, то після початку повномасштабної війни з РФ ця кількість значно зросла.

"У минулому навчальному році понад 48 тисяч студентів з України навчалися в польських університетах, і вони становили майже половину всіх іноземних студентів. 60% з них були люди, які почали навчання на першому курсі, і більшість з них навчалася в Мазовецькому воєводстві", – уточнила Анна Мазярчик.

За її словами, для навчання в Польщі іноземці найчастіше обирали менеджмент, ІТ, економіку, логістику, медицину та психологію.

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Як повідомлялося, останнім часом кількість українських біженців у Польщі стабільно зменшується.

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