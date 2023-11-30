"Енергоатом" закликав Європу розробити спільну стратегію дій проти "Росатома"

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін закликав європейські держави розробити спільну стратегію диверсифікації постачання ядерного палива, щоб усунути з ринку російський "Росатом".

"У держав-членів ЄС є п'ятнадцять реакторів ВВЕР-440 і чотири реактори ВВЕР-1000. Основна сфера залежності від Росії – постачання ядерного палива. Альтернативою йому може бути американське паливо Westinghouse. Воно є перевірене і безпечне", – сказав Котін.

За його словами, Болгарія та Чехія вже заявили про намір припинити поставки палива з Росії. Швеція також в односторонньому порядку оголосила про припинення співпраці з "Росатомом".

"Енергоатом" разом із відповідними структурами Словаччини, Чехії, Фінляндії, Угорщини та інших країн працює разом з Westinghouse над якнайшвидшим розгортанням поставок альтернативного палива.

"У межах програми Horizon Euratom реалізується проєкт прискореного впровадження альтернативного палива, який очолює Westinghouse. Його мета – до 2026 року завершити ліцензування палива для реакторів ВВЕР-440 в Європі. Якщо всі європейські країни перейдуть на альтернативне паливо для цього типу реакторів, Росія втратить щонайменше 2-2,5 млрд доларів доходу протягом наступних п'яти років", – наголосив Котін.

Крім постачання палива, "Росатом" надає послуги зі збагачення урану, переробки відпрацьованого палива, ремонту та обслуговування атомних електростанцій у ЄС.

"Для подолання цієї залежності важливо оцінити ступінь залежності європейських країн і розробити спільну стратегію диверсифікації. Важливо, щоб усі європейські країни об’єднали свої зусилля разом з Україною та наявними інструментами ЄС", – зазначив президент "Енергоатома".

Котін додав, що найкращим шляхом подолання енергетичної залежності європейських країн від Росії може бути внесення змін до директив ЄС, які дозволять Єврокомісії централізовано забороняти використання технологій "недружніх" країн.