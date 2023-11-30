Окупаційна влада Криму підвищила оцінку збитків від урагану за добу в 30 разів

Призначена Росією окупаційна адміністрація Криму підвищила оцінку збитків від найсильнішого шторму до 39,7 мільярда рублів.

Про це у четвер заявив "міністр з надзвичайних ситуацій" окупаційної адміністрації Сергій Садаклієв, передає російський Інтерфакс.

Хоча у середу вранці голова "Держради Криму" Володимир Константінов попередньо оцінював збитки від шторму лише в 1,35 млрд рублів.

Нагадаємо, увечері в неділю, 26 листопада, у Криму розпочався потужний шторм, який російська влада називає найсильнішим за всю історію метеоспостережень. Пориви ураганного вітру сягали 40 метрів на секунду. Внаслідок цього без світла опинилися близько півмільйона мешканців півострова, шторм затопив частину вулиць Євпаторії та змив оборонні укріплення окупантів на узбережжі Чорного моря.