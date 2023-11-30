Україна стане частиною оборонно-промислового комплексу Європи, – фон дер Ляєн

Україна має стати складовою частиною європейського оборонно-промислового комплексу.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу на річній конференції Європейського оборонного агентства (EDA) у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Стратегічний фокус. Кращі правила. Подвійне використання. Фінансування. Це чотири головні основи нашої майбутньої стратегії (розвитку оборонної промисловості – ред.). Але є щось більше за це в географічного вимірі нашої роботи. Стратегічний підхід до нашої оборонної індустрії має також враховувати питання оборонних спроможностей України на верхівці наших власних потреб. Наша стратегія буде завершеною лише тоді, коли вона враховуватиме також потреби України та українські промислові спроможності", – заявила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що першим кроком у цьому напрямку є залучення України до процесу консультацій довкола Промислової стратегії ЄС, щоб інтегрувати Україну до деяких з європейських оборонних програм, за погодженням із Європейським парламентом або із Радою ЄС.

Голова Єврокомісії наголосила, що це не лише допоможе Євросоюзу відповісти на потреби України, а й посилить взаємодію та спільне планування у сфері ВПК.

"Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу. Вона має стати набагато ближчою до нас, набагато швидше. І ми маємо скористатися всіма інструментами, щоб це сталося", – додала президентка Єврокомісії.

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Як повідомлялося, за даними Міноборони України станом на 15 листопада, загальний обсяг військової допомоги Україні від країн ЄС з початку повномасштабної російської агресії оцінюється орієнтовно у 27 млрд євро, з них у рамках Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) – 5,6 млрд євро.

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