У військовій частині на Житомирщині знайшли "зайві" мікросхеми з платиною і золотом на 65 мільйонів

Співробітники Міністерства оборони під час проведення внутрішнього аудиту виявили в одній з військових частин Житомирщини необліковані мікросхеми вартістю понад 65 мільйонів гривень.

За фактом виявлення надлишкового військового майна розпочато досудове розслідування, повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про локи та плати засобів зв'язку із вмістом дорогоцінних металів, які не перебували на балансі підрозділу. За даними Міноборони, вони містять дорогоцінні метали: 28 кілограмів золота; 60 кілограмів срібла; 590 грамів металів платинової групи.

"Результати аудиту були передані ДБР для вивчення підстав зняття мікросхем з балансу та їх подальшого зберігання на території військової частини. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та перевіряється можлива причетність до нього посадовців частини", – зазначається у повідомленні.

Попередньо ДБР відкрило за цим фактом провадження за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення, військового майна або заволодіння ним шляхом шахрайства, вчинені в умовах воєнного стану).