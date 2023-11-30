У Єврокомісії розкритикували бездіяльність влади Польщі через блокування кордону з Україною

Польська влада не докладає достатніх зусиль для врегулювання ситуації на кордоні з Україною та "дотримання там закону".

Про це заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні… Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, та Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів", – заявила єврокомісарка.

Велян додала, що вважає ситуацію на кордоні Польщі з Україною "абсолютно неприйнятною".

"Є перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватись і їх має погодити польська сторона. Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення (судові заходи проти країни ЄС, що не виконує законодавство блоку, – ред.) проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон", – наголосила Велян.

Коментуючи її заяву, представник Єврокомісії Адальберт Янц сьогодні не уточнив деталей, зауваживши, що єврокомісарка "не сказала, що провадження про порушення обов’язково відбудеться".

Янц також наголосив, що зустрічі між представниками польської та української сторони за сприяння Єврокомісії, де відбувається технічний обмін деталями щодо можливої угоди, тривають, одна з таких запланована на сьогодні, 30 листопада.

Водночас він нагадав, що скасування дозволів чи квот "є частиною Угоди про автомобільний транспорт Україна-ЄС, яка є юридичним інструментом".

Читайте також: Словацькі перевізники почнуть блокувати кордон з Україною із завтрашнього дня (оновлено)

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні заявив, що його уряд домагатиметься відновлення обмежень для перевізників з України, що є ключовою вимогою протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.