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У Єврокомісії розкритикували бездіяльність влади Польщі через блокування кордону з Україною

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велян

Польська влада не докладає достатніх зусиль для врегулювання ситуації на кордоні з Україною та "дотримання там закону".

Про це заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні… Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, та Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів", – заявила єврокомісарка.

Велян додала, що вважає ситуацію на кордоні Польщі з Україною "абсолютно неприйнятною".

"Є перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватись і їх має погодити польська сторона. Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення (судові заходи проти країни ЄС, що не виконує законодавство блоку, – ред.) проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон", – наголосила Велян.

Коментуючи її заяву, представник Єврокомісії Адальберт Янц сьогодні не уточнив деталей, зауваживши, що єврокомісарка "не сказала, що провадження про порушення обов’язково відбудеться".

Янц також наголосив, що зустрічі між представниками польської та української сторони за сприяння Єврокомісії, де відбувається технічний обмін деталями щодо можливої угоди, тривають, одна з таких запланована на сьогодні, 30 листопада.

Водночас він нагадав, що скасування дозволів чи квот "є частиною Угоди про автомобільний транспорт Україна-ЄС, яка є юридичним інструментом".

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні заявив, що його уряд домагатиметься відновлення обмежень для перевізників з України, що є ключовою вимогою протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Розтанули, як перший сніг після відлиги... Ви що - вони скоріше вдавляться, ніж визнають, що неправі.
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30.11.2023 18:52
+4
А де поділись коментатори, які доказували, що Україна сама винна у тому, що поляки блокують перевезення, і ми повинні бути вдячними Польщі?
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30.11.2023 17:52
+3
Тут учора німецька повія валєнтіна розказувала, що це українська сторона у всьому винна, бо не хоче виконувати забаганки ляєів. А один дегенерат під польським прапором розказував, що українці їздять на ржавому мотлоху і працюють за миску риса, тим самим демпінгують на ринку перевезень, відповідно поляки все правильно роблять.
Однак вишенька на торті полягає у тому, що це саме польща лобіювала договір про вільний ринок Україна - ЄС
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30.11.2023 20:21
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Нормально ,це помста взагалі економічна , для поляків ,за те шо Моравецкий програв, тільки вони цю політику ще не зрозуміли
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30.11.2023 17:48 Відповісти
А де поділись коментатори, які доказували, що Україна сама винна у тому, що поляки блокують перевезення, і ми повинні бути вдячними Польщі?
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30.11.2023 17:52 Відповісти
Розтанули, як перший сніг після відлиги... Ви що - вони скоріше вдавляться, ніж визнають, що неправі.
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30.11.2023 18:52 Відповісти
Ну це взагалі дурниця з дурниць . Як Україна може бути винна , якщо не вона сама собі запровадила - транспортний безвіз , а це було рішення керівництва ЄС . !?? Я в **** .
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30.11.2023 19:45 Відповісти
Тут учора німецька повія валєнтіна розказувала, що це українська сторона у всьому винна, бо не хоче виконувати забаганки ляєів. А один дегенерат під польським прапором розказував, що українці їздять на ржавому мотлоху і працюють за миску риса, тим самим демпінгують на ринку перевезень, відповідно поляки все правильно роблять.
Однак вишенька на торті полягає у тому, що це саме польща лобіювала договір про вільний ринок Україна - ЄС
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30.11.2023 20:21 Відповісти
Нехай той дегенерат не п..дить . Якби наші їздили на мотлоху , у них не було б замовлень . Ніхто не хоче замовляти транспорт який може в дорозі зламатись , і не довезти товар вчасно до місця призначення ..
Що до - миски рису , теж сумнівно , бо наші собі ціну теж знають . Полякам просто не подобається конкуренція , вони звикли що на євроринку перевезень були в статусі пана , а українці в статусі холопа . Тепер їх посунули .
І до речі - кілька моїх знайомих водіїв , які працювали у поляків , ще до війни перебрались в інші країни , через невдоволення зарплатою в польських фірмах . Так що , про миску рису то - байки .
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30.11.2023 21:07 Відповісти
Знов одні балачки з боку ЄС. А дій нема.
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30.11.2023 18:55 Відповісти
«Ну, що, Маровецький?
І допомогли тобі твої ляхі?»

Скажи дякую, що ЕС досі с тобою розмовляе.
Але цій « політес» вже скоро закінчиться.
Як і твое премьерство.
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30.11.2023 19:30 Відповісти
Просто польська влада зацікавлена в економічному знищенні України, тому блокувальників ніхто не розганяє. Бо чим гірше з економікою в Україні - тим більше укр гастербайтерів приїде у польщу і тим більше польща отримає податків.
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30.11.2023 20:17 Відповісти
Ну якщо блокування триває й надалі,то влада Польші не докладає жодних зусиль для вирішення цієї ситуації(
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30.11.2023 20:21 Відповісти
тобто?
ніхто з вас не знає, що владі польщі залишилось пару тижнів?
качинський, ше те падло, робить все, що б наступній владі було якомога більше сраки.
як януковощ....
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30.11.2023 21:12 Відповісти
Україна повинна заборонити ввезення не тільки молочної продукції з Польщі, а й усіх продуктів харчування з Польщі! Для Польщі це буде сильним ударом, молочники Польщі вже ниють щоб розблокувати кордон!!!

Бойкот всіх польських товарів!
Подивіться по наших магазинах скільки польських товарів на полицях!
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30.11.2023 22:17 Відповісти
Ці польські гниди бояться чесної конкуренції чи фсбшні гроші відробляють. Україна буде ЄС і нехай ці пшеки готуються нас сприймати на рівних.
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01.12.2023 00:47 Відповісти
 
 