Нідерланди підтвердили виділення Україні допомоги на 2,5 мільярда євро наступного року

Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додатковий пакет допомоги розміром у 2,5 млрд євро.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ 30 листопада, передає Укрінформ.

"Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну усіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно. І Нідерланди раді оголосити, що ми допоможемо Україні додатковим пакетом підтримки у розмірі 2,5 млрд євро на 2024 рік", – сказала вона.

Глава МЗС Нідерландів наголосила, що Росія, розв'язавши війну проти України, розтоптала статут ООН та основні принципи ОБСЄ, викладені в Гельсінському Заключному акті.

"Тільки Росія може зупинити цю війну. Український народ мужньо захищає свою територію, свій суверенітет і свою свободу", – заявила Брюїнс Слот.

30 листопада, у місті Скоп'є розпочалося дводенне щорічне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Очікується, що в центрі уваги виступів глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна РФ проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотує міністерське засідання ОБСЄ у Північній Македонії у зв’язку із запрошенням на нього глави МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі також не беруть участі у Раді міністрів ОБСЄ через присутність на ньому глави МЗС країни-агресорки.