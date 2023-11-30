БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2061 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
2 752 3
валюта (1648) гривня (1184) курс (1120) НБУ (8344) обмін валюти (316)

Зниження курсу гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 грудня

Новини БізнесЦензор Фінанси

деньги

Курс гривні призупинив зниження щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 1 грудня, на рівні 36,3535 грн/$, порівняно із 36,3752 грн/$ на четвер.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 23 копційки – до 39,7235 грн за євро.

Читайте також: Нацбанк різко збільшив чистий продаж валюти за тиждень

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
унас тоже скаканул с 3.3 до 3.75, юро уже 4.10
показати весь коментар
30.11.2023 16:35 Відповісти
Зебилы все верно делают. Покупка уменьшилась, можно и прекратить подорожание доллара. Потом опять резко его опустить, самим его же скупить, и опять резко на взлет, шобы выгодно опять сбагрить.
показати весь коментар
30.11.2023 16:47 Відповісти
- Що таке 10 000 зарізаних банкірів?
- Файний початок! (с)
показати весь коментар
30.11.2023 18:56 Відповісти
 
 