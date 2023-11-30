В Україні посилять вимоги до експлуатації полігонів та сміттєзвалищ

В Україні буде посилено вимоги до експлуатації полігонів та сміттєзвалищ. Так, нові правила мають повністю відповідати європейським стандартам та сприяти підтриманню стану екологічної безпеки.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, Міндовкілля вже розробило відповідний документ, який встановлюватиме європейські вимоги до полігонів та сміттєзвалищ.

"Все для того, аби правила були дієвими. Не просто залишилися "написаними на папері", але дозволили Україні якісно провести реформу управління відходами, досягти поставленої цілі. Ми відкриті до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів. Ключове – нове регулювання має відповідати 31 Директиві ЄС про захоронення відходів", – зазначив міністр.

Правила роботи полігонів для України не нововведення. Поточні діють з 2010 року, але стосуються лише технічної експлуатації об’єктів оброблення твердих побутових відходів.

Регулювання не охоплює такі питання, як припинення експлуатації полігонів та догляд за ними після, рекультивацію тощо. Крім того, на відміну від ЄС, в Україні передбачена досить обмежена кількість критеріїв, за якими здійснюється моніторинг впливу полігонів на довкілля – наразі лише визначається вплив на повітря, воду та ґрунт.

Нові правила стосуватимуться полігонів для небезпечних відходів, а також відходів, що не є небезпечними, та інертних. Вони регулюватимуть не лише питання роботи цих об’єктів, але і припинення їх експлуатації та рекультивацію. Програма ж моніторингу включатиме окрім звичних компонентів ще й такі складові, як шумове навантаження, фільтрат та виробничі стоки, просідання тіла полігону, метеорологічні параметри тощо.

Чітко визначатиметься процедура приймання відходів на полігон – перевірка документів, візуальний контроль та верифікація на місці тощо.

Також встановлюватимуться вимоги, які відходи не можуть бути розміщені на полігонах. Це, наприклад, рідкі, вибухонебезпечні та медичні відходи. Заборонено буде приймати і відходи, які були роздільно зібрані для їх повторного використання та рециклінгу.