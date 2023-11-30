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Суд остаточно виправдав колишнього голову Рахункової палати Магуту у справі про привласнення квартири

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магута

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін виправдальний вирок щодо колишнього голови Рахункової палати Романа Магути, ексдиректорки департаменту з питань АПК Рахункової палати Марії Шулежко та її племінника Максима, яких обвинувачували у заволодінні службовою квартирою.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 27 листопада, повідомляє "Слово і діло".

"Вирок Вищого антикорупційного суду від 6 квітня 2023 року залишити без змін, а апеляційні скарги прокурора та захисників – без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців", – йдеться у рішенні колегії суддів.

Як повідомлялося, у квітні колегія суддів ВАКС виправдала ексголову Рахункової палати Романа Магуту, Марію Шулежко та її родича, яких НАБУ підозрювало в незаконній приватизації двокімнатної службової квартири в Києві.

У пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) тоді заявили про намір оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, 17 листопада 2017 року правоохоронці повідомили про підозру голові Рахункової палати Роману Магуті у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування встановило, що з січня 2014 року до березня 2015 року він готував та підписував низку службових документів, чим сприяв незаконному відчуженню двокімнатної службової квартири у приватну власність родича Шулежко. Через кілька днів після цього, він подарував квартиру самій Шулежко.

Автор: Михайло Орлюк
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а обгрунтування - чому виправдав? В рішенні першої інстанції сказано "Указаних осіб виправдано у зв'язку з відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення". Але ж той спосіб приватизації квартири - явно незаконий! Якесь же порушення було! Як мінімум - адмінпорушення, мав би бути штраф зі стягненням збитків!
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30.11.2023 17:09 Відповісти
Приватизація службової квартири - це такий собі невеличкий, але приємний бонус для держслужбовця. Тому ніякого криміналу тут бути не може "за визначенням".
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30.11.2023 17:21 Відповісти
 
 