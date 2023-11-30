Укриття в школах та садочках будуватимуть по-новому

Міністерство освіти і науки підписало меморандум про взаєморозуміння з Житомирською міською радою та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо створення нових стандартів для укриттів.

Як повідомляє пресслужба Міносвіти, мета документу – створити проєктно-технічну документацію та дизайн-проєкти для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні.

Зазначається, що такі проєкти укриттів враховуватимуть потреби дітей задля психологічного та фізіологічного комфорту й відповідатимуть новим державним будівельним нормам.

Розроблена проєктна документація буде в загальному доступі для всіх громад України і завантажена у застосунку "Дія". Це дозволить всім громадам зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів.

Уже в 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста. Надалі на базі цих стандартних проєктів МОН обіцяє сприяти облаштуванню укриттів у всій країні, щоб кожна дитина мала доступ до якісної освіти навіть під час війни.

У межах підписаного меморандуму буде розроблено проєктно-кошторисну документацію для садочків на 100, 150, 200 і 250 осіб проєктної потужності та для шкіл на 200, 300, 500, 700 осіб.