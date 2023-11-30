Перший регіон в Україні запустив е-квиток у приміських та міжміських автобусах

Львівська область офіційно стала першим регіоном, де у приміських та міжміських автобусах на всіх напрямках запрацювала безготівкова оплата за проїзд.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Щоб скористатися послугою, заходячи в автобус та виходячи з нього, потрібно прикласти до валідатора банківську картку чи будь-який пристрій з функцією NFC. Таким чином пасажир платить виключно за ту відстань, яку проїхав.

"На впровадження е-квитка у Львівській області не витратили жодної копійки – ні з державного, ні з обласного, ні з місцевих бюджетів. Близько 40 млн грн на втілення проєкту скерував інвестор – "Смарт-Тикет Технолоджи". Єдине незмінне завдання для громад, – компенсація вартості проїзду пільговим категоріям. Пільговики можуть користуватися громадським транспортом на тих умовах, що й раніше", – наголосив Козицький.

За його словами, обладнання для безготівкової оплати за проїзд встановили у всіх 1050 автобусах, які курсують на території Львівської області. Наразі триває перехідний період – у приміських та міжміських автобусах Львівщини можна розрахуватись і готівкою, і безготівково.

Як зауважив очільник області, запровадження е-квитка дає чітке розуміння, скільки пільговиків користуються автобусами і на яких напрямках, а також – контроль за грошима.

"Система покаже, скільки реально коштів сплачують пасажири. Йдемо до того, щоб повністю припинити обіг необлікованої готівки і мотивувати перевізників чесно сплачувати податки", – уточнив Козицький.

До того ж для пасажирів е-квиток створює додаткову зручність. Не потрібно контактувати з водієм, чекати решти чи стояти у черзі.

Крім того, тепер вже перевізники не зможуть формувати різні тарифи на той самий кілометраж.

Для автотранспортних підприємств та водіїв запровадження е-квитка допоможе отримувати конкретні дані про пасажиропотік, які можуть підказати, на які напрямки потрібно додати більше автобусів, на інші – навпаки.