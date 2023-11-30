Комітет Ради схвалив законопроєкт для боротьби з незаконним обігом пального

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт №10215 щодо боротьби із незаконним обігом пального та з чорним неякісним пальним.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Якщо памʼятаєте рамках роботи ТСК по нелегальному обігу пального, ми обіцяли теж законодавчі зміни. І разом з податковою, Мінфіном і бізнес-асоціаціями нарешті внесли законопроєкт", – зазначив він.

Як додав нардеп, документ передбачає:

віднесення нафти та газового конденсату до підакцизних товарів із нульовою ставкою акцизу;

розширення переліку розчинників, які відносяться до підакцизних товарів та інструменту векселів для них;

вдосконалення системи відстеження руху пального.

Як раніше повідтмляв Железняк, робота над законопроєктом тривала три місяці.