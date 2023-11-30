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Новини Транспорт
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Держприкордонслужба (535) кордон (815) вантажі (1129) Словаччина (273)

Словацькі перевізники почнуть блокувати кордон з Україною із завтрашнього дня (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

кордон,словаччина

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) вже завтра планує заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Початок акції заплановано 1 грудня о 16:00, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде", – зазначається у повідомленні.

У Державній митній службі України уточнили, що блокування не стосуватиметься автомобілів, які в'їжджатимуть у Словаччину, тобто виїзд з України здійснюватиметься без обмежень.

При цьому станом на ранок 30 листопада на українсько-словацькому кордоні у Закарпатські областівже утворилися черги:

  • біля пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" у черзі на виїзд з України (е-черга) зареєстровано 1452 вантажівок, у черзі на в'їзд на території Словаччини стоять близько 500 автомобілів;
  • біля пункту "Чоп(Тиса) - Захонь" на виїзд з України у е-черзі очікують 3034 вантажних автомобілів, у черзі на в'їзд на території Словаччини стоять 770;
  • біля пункту пропуску "Дякове - Халмеу" виїзду з України у е-черзі чекає 748 авто, черга на в'їзд – 150 вантажівок.

Як повідомлялося, 21 листопада на території Словаччини місцеві перевізники вже блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною. Однак наступного дня блокаду зняли.

Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожувала заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Єврокомісія не скасує "транспортний безвіз" з Україною.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+18
Розумні британці швидковсе зрозуміли все про ЄС.
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30.11.2023 15:13
+16
Треба сказати не словацькі перевізники, а проплачені Мордором словацькі перевізники будуть блокуввти.
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30.11.2023 15:05
+15
Свято наближається...

Епоха цинізму та брехні:

Коли заблокували експорт зерна - Зеленський бігав як вжалений, ліз з усіх дірок ЗМІ.

Коли три тижні в Польщі блокують бензовози, вантажі в тому числі для ЗСУ - Зеленського ніде немає.

Пріоритети....
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30.11.2023 14:32
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Свято наближається...

Епоха цинізму та брехні:

Коли заблокували експорт зерна - Зеленський бігав як вжалений, ліз з усіх дірок ЗМІ.

Коли три тижні в Польщі блокують бензовози, вантажі в тому числі для ЗСУ - Зеленського ніде немає.

Пріоритети....
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30.11.2023 14:32 Відповісти
це не проблема України - Україна НЕ може відкликати закон Європейського Союзу
це не демократія і не вільна торгівля уже
це проблема Польщі, Словаччини та ЄС а не України
мітінги повинні проводитися у Варшаві, Братіславі чи Брюсселі
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30.11.2023 15:06 Відповісти
А хто тут каже щось про "це проблема Польщі, Словаччини та ЄС а не України"?
Тут, взагалі-то, питання стоїть абсолютно інше і абсолютно чітке: "Зеленського ніде немає".
Тобто, які у кловАна інтереси, там він світиться. І як видно, інтереси держави цьому хрипатому їбаньку зовсім не цікаві. Бо то ж НЕ його інтереси.
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30.11.2023 15:15 Відповісти
раз ти признав що це проблема Польщі, Словаччини та ЄС а не України - тоді
субордінація - когда ліцо ніже-стоящее у цьому питанні (Україна) не пригає через голови ліц-вищестоящих - парламентів Польщі, Чловаччини та ЄС
які ДОЗВОЛИЛИ законом транзіт фур
ДЕ презідент та парламент Польщі? Їх позиція - рішення?
ДЕ презідент та парламент Словаччини? Їх позиція - рішення?
ДЕ презідент та парламент ЄС? Їх позиція - рішення?
/
одне слово "політіческіє імпотенти"
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30.11.2023 18:42 Відповісти
Ти взагалі, коли читаєш шось - ти хоть розумієш, про що там написано? Таке враження, що ти взагалі розмовляєш сам з собою. Може тобі так муляє, що тут ЗЕбуїна возять пикою по засратому ним же унітазу?
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30.11.2023 18:56 Відповісти
Я розмовляю сам з собою - чого пристав???
А кацапським ботам муляє коли простий український громадянин - читає що у всьому винна россія
ВСІ кацапи повинні здохнути
Це вже добре
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30.11.2023 19:12 Відповісти
Це вже стало для України проблемою, тому звичайно в стилі зелені чекати, що все якось само собою вирішиться, але не факт. Уряди Польщі, Словаччини будуть захищати свої економічні інтереси і це абсолютно правильно. Українці, які зараз знаходяться на територі Польщі, відразу видно, що солідарні з водіями, але виключно в фейсбуці, інстаграмі, тікток і т. п., тим більше, що і водії самі не особливо активні, тому за пасивність будуть далі сидіти на кордоні
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30.11.2023 19:27 Відповісти
а як Україна може вирішити це питання?
відмінити закони Польщі, Словаччини та Євросоюза?
У них же (поляків) - чорному по білому написано - "дозволяємо Україні транзіт фур"
ТОму
А. Польщі потрібно спочатку ВІДМІНИТИ свій закон
Б. Вимагати від Єврокомісії - відмінити цей закон теж
Де тут Україна?
Україна має? вимагати від польщі відмініти транзіт?
тоді зеленого точно зе-ди-білом окончатєльно признають
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30.11.2023 19:32 Відповісти
Зеля волав про зерновий коридор і Захід вирішив , правда як виявилось йшлось про інтереси агрохолдингів з метою збути зерно і вивести гроші в офшори, а не про голодранців Африки, але то таке)
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30.11.2023 19:40 Відповісти
ти совкодрочер? ссср, камунизм, справэдлывость, равество, браство?
тебе не сюда
тебе или в колобку в северокорею или в свидетелям-Еговы (запрещены в рф)
КАПИТАЛ - это АКУЛЯЧЕЕ дело
В бизнесе рви кусай - инача скушкают тебя
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30.11.2023 19:43 Відповісти
Ти тупий?
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30.11.2023 19:53 Відповісти
Вже й туди дійшло кацапське бабло і найшло продажних заробітчан?* Бидло воно і в Словаччині бидло?!
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30.11.2023 23:05 Відповісти
тому що буратіно коломойского це зрадник агент кремля
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30.11.2023 15:08 Відповісти
Брешеш. Вантажі для ЗСУ не блокуються . Це тільки кацапські хатєлкі.
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30.11.2023 19:05 Відповісти
Тобто на польському кордоні блокади немає?
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30.11.2023 19:10 Відповісти
"Польські підприємці оголосили страйк через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. За словами організаторів страйку, його учасники пропускатимуть гуманітарні і військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт. Блокада стосується тільки вантажівок."

https://www.radiosvoboda.org/

Тобто ти знов брешеш.
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30.11.2023 19:30 Відповісти
Для особливо здібних, читай)

Польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, неодноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити, заявив заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач ввечері 19 листопада.

За його словами, це виявили під час поїздки команди відомства до заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску.

«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», - написав Деркач у фейсбуці.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-ukraina-kordon/32691848.html
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30.11.2023 19:57 Відповісти
"Польська військова допомога Україні: бронетехніка, авіація, **********"

https://mil.in.ua/uk

"Загалом Україна отримала від Польща понад 260 танків, різних моделей, а також БМП-1 і бронетранспортери. Зокрема українські військові використовують польські танки Т-72М1 та Т-72М1R. Загалом, за даними польських джерел, Україні передали близько 350 танків, в тому числі і Leopard 2.

Танк Т-72М є експортною версією радянського танка Т-72А. У 1982 році світ побачив модель М1 - подальший розвиток Т-72М. Танк отримав додатковий 16-мм броньовий лист на верхній лобовій деталі корпусу та комбіновану броню башти.

Модифікація танка Т-72М1R отримала нову систему спостереження (включаючи тепловізійний приціл навідника), нові засоби зв'язку, електронну систему запуску 780-сильного двигуна. Також машина оснащена супутниковою навігацією та ряд інших удосконалень.

У 2023 році, польський уряд у рамках військової допомоги передав Україні 60 танків типу PT-91. Це основний бойовий танк, розроблений на базі радянського Т-72М1 за ліцензією. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році, а базовий варіант серійно випускався на підприємстві Bumar-Łabędy до 2002 року. Машину посилили навісним динамічним захистом польського виробництва ERAWA першого покоління. Він може протидіяти нетандемним кумулятивним ***********, таким як радянські танкові 125-мм кумулятивні **********, ручні протитанкові гранатомети та старі ПТРК.

Танк має систему оповіщення про лазерне опромінення Obra-4, яка попереджає екіпаж про наведення лазерних далекомірів та систем наведення озброєння по лазерному променю. Вогнева потужність РТ-91 зросла за рахунок нової системи керування вогнем, а також тепловізійного прицілу навідника. Танк отримав новий дизельний двигун польського виробництва PZL-Wola S-12U потужністю 850 кінських сил.

Також Польща у межах "танкової коаліції" передала Збройним Силам України 14 танків Leopard 2A4 із власних запасів. Перші 4 машини прибули у лютому 2023 року. Решта 10 танків прибули у березні. Тоді ж завершився процес навчання українських танкістів на цих бойових машинах.

Українська армія також отримала від Польщі БТР Rosomak. У серпні цього року стало відомо, що вони надійшли на озброєння однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Загалом Польща надала українській стороні близько 100 бронетранспортерів Rosomak. В основному це машини у варіанті БМП, які оснащені 30 мм гарматою.

квітні цього року польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що для ЗСУ закуплять 100 бронетранспортерів Rosomak. За його словами, закупівлю спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати. Через тиждень після цього, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає 200 бронетранспортерів Rosomak, які надійдуть частинами. Ймовірно, перші сто одиниць про які ми писали вище - це подаровані Польщею, а решта 100 бойових машин - будуть виготовлені на заводі.

травні 2022 року, стало відомо, що Польща передає Україні самохідні 155 мм артилерійські установки AHS Krab, мова йшла про три батареї 18 одиниць.

До України відправили польських фахівців компанії PGZ Service Orel, які займаються ремонтом артилерійських систем Krab. Загалом ЗСУ можуть експлуатувати понад 50 таких САУ.

червні 2022 року повідомили, що Україна підписала угоду на придбання близько 60 одиниць цих гаубиць. Вартість контракту сягає понад 2,7 млрд злотих (близько 650 млн дол.). Україна стала перший експортний замовник цього типу польської зброї.
Україна та Польща домовилися про постачання ЗСУ трьох ротних комплектів самохідних 120-мм мінометів Rak на колісному шасі Rosomak.

У армії Польщі ротний комплект складається з 8 самохідних мінометів та 4 машин управління вогнем. Таким чином ідеться про постачання Україні загалом 24 одиниць самохідних мінометів Rak без урахування машин управління.

Проти російських окупаційних сил українські військові також застосовують реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град, які були передані Польщею. Вони мають характерний камуфляж.

Також за відкритою інформацією, українська армія отримала із Польщі близько 20 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика».
Між країнами є співробітництво у сфері випуску снарядів. У квітні 2023 року Polska Grupa Zbrojeniowa та українська компанія підписали угоду про виробництво 125 мм танкових ***********.

Відповідно до положень угоди обидві сторони вирішили збудують нові виробничі лінії, які дозволять виробляти у великих кількостях танкові снаряди, призначені для потреб української армії.

Польська сторона передає українцям не лише свої технології виробництва, а й необхідне обладнання. Компоненти, необхідні для випуску ***********, будуть поставлятися обома сторонами.

Сполучені Штати організували на території Польщі базу для ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні, повідомили у The New York Times. Ремонт артилерійського озброєння, про який раніше не повідомлялося, розпочався минуло року. Американські військові чиновники не розповідають деталі організації процесу з міркувань безпеки.

Окрім того, сама Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію, спрямовану на відновлення пошкодженої української артилерії та бронетехніки. До цієї справи залучені сотні людей, які працюють над відновленням пошкодженої військової техніки ЗСУ, зокрема артилерійських установок (САУ) Krab.

У польському місті Ґлівіце у липні цього року розпочав роботу сервісний центр з обслуговування танків Leopard 2 Збройних Сил України після застосування на передовій.

Також на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy у квітні цього року розпочали роботи з ремонту танків Т-64 у рамках підписаної угоди між компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та українським концерном «Укробронпром». Угода передбачає співробітництво у сфері ремонту, капітального ремонту, складання, виробництва та розвитку ланцюга постачання техніки Т-64 разом з іншими елементами технологічного процесу.

Польща для посилення спроможностей Повітряних сил ЗСУ передала Україні десять винищувачів МиГ-29 Україні зі складу свого війська.

У липні The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомили, що Польща таємно передала Україні ударні гелікоптери Ми-24.

Підсумки

З початку російського повномасштабного вторгнення Польща надала Україні значну військову допомогу. Вона включала постачання різної зброї, ***********, амуніції та військового обладнання та військової техніки безпосередньо зі складу власного війська.

Це дозволило українським Силам оборони оперативно поповнювати свої втрати у танках, бойових машинах піхоти (БМП) й іншій техніці. Також надані ********** до різних систем озброєння і артилерія є дуже необхідними для українських захисників. Важливим стала і передача Україні засобів протиповітряної оборони, для посилення можливостей збивати російські літаки, гелікоптери, БПЛА і крилаті ракети.
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30.11.2023 21:43 Відповісти
Яка єдність в демократичному світі… треба брати приклад з автократій Рашка Китай Корея Іран такі дружні і роблять спільну справу незважаючи на санкції демократичного світу який не може жити в співпраці один з одним .
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30.11.2023 14:50 Відповісти
скажи що про Великий Китай від Владівостока до Волги - ти пожартував?
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30.11.2023 15:08 Відповісти
Здається ж елементарні речі: якщо в країні демократія то кожен має свою думку і право її висловити. А у авторитарних країнах ніяких інших думок немає і є єдність не країн, а лише їх правителів. Брати приклад у чому? У подавлені громадської думки? У масовій пропаганді позиції вождя? А чому Ви не з Ірану чи РФ пишете? Якщо там все так класно, що з них аж приклад потрібно брати, чому Ви в США?
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30.11.2023 15:18 Відповісти
И ты Брут?(с).А якщо серйозно....то МЗС та загалом робота з (партнерами)нажаль...два ноля!
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30.11.2023 15:04 Відповісти
Якщо призначати поц-лами та п-ослицями ескортниць та осіб, що провалили свою роботу на інших місцях, то зрештою воно колись про себе нагадає...
В Україні наразі НЕМАЄ мзс як функціонуючої структури держави. Замість мзс діє офіс преЗЕдента філія фсб/гру рф під керуванням дєрьмака. Яке керує, такі і результати.
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30.11.2023 18:19 Відповісти
Треба сказати не словацькі перевізники, а проплачені Мордором словацькі перевізники будуть блокуввти.
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30.11.2023 15:05 Відповісти
Імпотенти хренови та ввідіть заборону на цю ***** врешти решт кожний підар що хоче то і робить
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30.11.2023 15:06 Відповісти
Дурні напівкасапи ..
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30.11.2023 15:09 Відповісти
и это величайший ЕС со своими законами, правом и самыми справедливыми судами в мире?
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30.11.2023 15:10 Відповісти
Це найвеличніший боневтік оманський довийогувався зі своїми рагульськими манерами: "Я вас захищаю - ви мені всі зобов,язані".
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30.11.2023 18:23 Відповісти
Розумні британці швидковсе зрозуміли все про ЄС.
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30.11.2023 15:13 Відповісти
Британці були такі ж дурні як і українці зараз, підтягніть знання по темі
https://www.unian.ua/world/bilshist-britanciv-vvazhayut-brexit-pomilkoyu-opituvannya-novini-svitu-amp-12332226.html
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30.11.2023 15:23 Відповісти
Підтягніть штани від втрат на кордонах ЄС.
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30.11.2023 15:26 Відповісти
boris petrik

Не пиши хєрню про Британію. Там після брекзіту повна дупа. Страйкують усі: і лікарі, і вчителі, і водії громадського транспорту, і тд.
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30.11.2023 15:44 Відповісти
Ти краще не пиши те, що звик в вокзальних туалетах писати. А в Європі страйкують завжди. Це ти ще страйків у Франції не бачив.
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30.11.2023 15:50 Відповісти
загугли "cost of living uk". Зараз навіть, у провідному британському часописі вже є такий розділ, де бритам пропонують способи економії. Це потужне покращення якості життя після брекзіту 🤣🤣🤣
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30.11.2023 16:04 Відповісти
Тепер жаліють...
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30.11.2023 16:50 Відповісти
Чергова мразота
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30.11.2023 15:32 Відповісти
Давно відомо, що між країнами євробомжами (польща-словаччина-угорщина і тд) є ситуативний союз - своїми голосами вони допомагають один одному у складних питаннях. Тобто зараз ми бачимо результат цієї співпраці вже вкотре: польща підмовляє словаків у недружніх економічних діях щодо України, таким чином пшеки вже не є єдиними невдоволенними. Так само було із українською агропродукцією, коли за курвою, раптово словаки заборонили ввезення.
Я вважаю, що уряд України має заборонити ввезення чутливих для українського бізнесу товарів із польщі. Це буде єдиний правильний крок-відповідь на польське бикування. Ну і міжнародні суди мають стати нормальним способом вирішення питань
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30.11.2023 15:59 Відповісти
"Я вважаю, що уряд України має заборонити ввезення чутливих для українського бізнесу товарів із польщі" - Те що до них не використовують закон, не значить що до нас не будуть. Зразу підуть позови в ВТО, штрафи від ЄС і т.д.
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30.11.2023 19:43 Відповісти
Словаки дятли. З ними гратися як з Польшею не будуть. В поляків маскалота користається що не зформований уряд. Свиню Туску нехочуть підсунути. А словаки зі своїм конченим премєром підуть за гуззкім кораблем. Подадуть в суд на уряд словачини і кінець страйкам. Не подобається виходьте з ЄС.
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30.11.2023 16:05 Відповісти
Іди лікуй мозок
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30.11.2023 16:26 Відповісти
У наших районах,прилеглих до словаків (мадярів,що погано говорять польською) всі базари завалені словакопродуктами ,завезеними нашими базарниками беж жодних податків і зборів,це вони,типу,для власних потреб завантажують буси словакопивом,ковбасами,макаронами,цукерками тощо...Аналогічно і зі пшекопродуктами. мадяропродуктів у Закарпатті бачив мало.
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30.11.2023 16:50 Відповісти
Якась галімат'я. Поки одні члени обіцяють Україні місце в ЄС , інші члени блокують кордони і не виконують рішення , які вже прийняті самим ЄС. Я про рішення по інтеграції України у економічні структури.
Якщо інтеграція України у структури ЄС буде проходитиме через постійні блокади , то це якийсь невідомий у світі ноу-хау .
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30.11.2023 19:14 Відповісти
Щоб вони, курви, собі яйця відморозили. І на польському кордоні теж.
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30.11.2023 20:47 Відповісти
 
 