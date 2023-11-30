Словацькі перевізники почнуть блокувати кордон з Україною із завтрашнього дня (оновлено)
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Спілка перевізників Словаччини (UNAS) вже завтра планує заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".
Початок акції заплановано 1 грудня о 16:00, повідомляє Державна прикордонна служба України.
"На виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде", – зазначається у повідомленні.
У Державній митній службі України уточнили, що блокування не стосуватиметься автомобілів, які в'їжджатимуть у Словаччину, тобто виїзд з України здійснюватиметься без обмежень.
При цьому станом на ранок 30 листопада на українсько-словацькому кордоні у Закарпатські областівже утворилися черги:
- біля пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" у черзі на виїзд з України (е-черга) зареєстровано 1452 вантажівок, у черзі на в'їзд на території Словаччини стоять близько 500 автомобілів;
- біля пункту "Чоп(Тиса) - Захонь" на виїзд з України у е-черзі очікують 3034 вантажних автомобілів, у черзі на в'їзд на території Словаччини стоять 770;
- біля пункту пропуску "Дякове - Халмеу" виїзду з України у е-черзі чекає 748 авто, черга на в'їзд – 150 вантажівок.
Як повідомлялося, 21 листопада на території Словаччини місцеві перевізники вже блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною. Однак наступного дня блокаду зняли.
Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожувала заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Єврокомісія не скасує "транспортний безвіз" з Україною.
Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.
Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.
Будь ласка, зачекайте...
Епоха цинізму та брехні:
Коли заблокували експорт зерна - Зеленський бігав як вжалений, ліз з усіх дірок ЗМІ.
Коли три тижні в Польщі блокують бензовози, вантажі в тому числі для ЗСУ - Зеленського ніде немає.
Пріоритети....
це не демократія і не вільна торгівля уже
це проблема Польщі, Словаччини та ЄС а не України
мітінги повинні проводитися у Варшаві, Братіславі чи Брюсселі
Тут, взагалі-то, питання стоїть абсолютно інше і абсолютно чітке: "Зеленського ніде немає".
Тобто, які у кловАна інтереси, там він світиться. І як видно, інтереси держави цьому хрипатому їбаньку зовсім не цікаві. Бо то ж НЕ його інтереси.
субордінація - когда ліцо ніже-стоящее у цьому питанні (Україна) не пригає через голови ліц-вищестоящих - парламентів Польщі, Чловаччини та ЄС
які ДОЗВОЛИЛИ законом транзіт фур
ДЕ презідент та парламент Польщі? Їх позиція - рішення?
ДЕ презідент та парламент Словаччини? Їх позиція - рішення?
ДЕ презідент та парламент ЄС? Їх позиція - рішення?
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одне слово "політіческіє імпотенти"
А кацапським ботам муляє коли простий український громадянин - читає що у всьому винна россія
ВСІ кацапи повинні здохнути
Це вже добре
відмінити закони Польщі, Словаччини та Євросоюза?
У них же (поляків) - чорному по білому написано - "дозволяємо Україні транзіт фур"
ТОму
А. Польщі потрібно спочатку ВІДМІНИТИ свій закон
Б. Вимагати від Єврокомісії - відмінити цей закон теж
Де тут Україна?
Україна має? вимагати від польщі відмініти транзіт?
тоді зеленого точно зе-ди-білом окончатєльно признають
тебе не сюда
тебе или в колобку в северокорею или в свидетелям-Еговы (запрещены в рф)
КАПИТАЛ - это АКУЛЯЧЕЕ дело
В бизнесе рви кусай - инача скушкают тебя
https://www.radiosvoboda.org/
Тобто ти знов брешеш.
Польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, неодноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити, заявив заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач ввечері 19 листопада.
За його словами, це виявили під час поїздки команди відомства до заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску.
«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», - написав Деркач у фейсбуці.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-ukraina-kordon/32691848.html
https://mil.in.ua/uk
"Загалом Україна отримала від Польща понад 260 танків, різних моделей, а також БМП-1 і бронетранспортери. Зокрема українські військові використовують польські танки Т-72М1 та Т-72М1R. Загалом, за даними польських джерел, Україні передали близько 350 танків, в тому числі і Leopard 2.
Танк Т-72М є експортною версією радянського танка Т-72А. У 1982 році світ побачив модель М1 - подальший розвиток Т-72М. Танк отримав додатковий 16-мм броньовий лист на верхній лобовій деталі корпусу та комбіновану броню башти.
Модифікація танка Т-72М1R отримала нову систему спостереження (включаючи тепловізійний приціл навідника), нові засоби зв'язку, електронну систему запуску 780-сильного двигуна. Також машина оснащена супутниковою навігацією та ряд інших удосконалень.
У 2023 році, польський уряд у рамках військової допомоги передав Україні 60 танків типу PT-91. Це основний бойовий танк, розроблений на базі радянського Т-72М1 за ліцензією. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році, а базовий варіант серійно випускався на підприємстві Bumar-Łabędy до 2002 року. Машину посилили навісним динамічним захистом польського виробництва ERAWA першого покоління. Він може протидіяти нетандемним кумулятивним ***********, таким як радянські танкові 125-мм кумулятивні **********, ручні протитанкові гранатомети та старі ПТРК.
Танк має систему оповіщення про лазерне опромінення Obra-4, яка попереджає екіпаж про наведення лазерних далекомірів та систем наведення озброєння по лазерному променю. Вогнева потужність РТ-91 зросла за рахунок нової системи керування вогнем, а також тепловізійного прицілу навідника. Танк отримав новий дизельний двигун польського виробництва PZL-Wola S-12U потужністю 850 кінських сил.
Також Польща у межах "танкової коаліції" передала Збройним Силам України 14 танків Leopard 2A4 із власних запасів. Перші 4 машини прибули у лютому 2023 року. Решта 10 танків прибули у березні. Тоді ж завершився процес навчання українських танкістів на цих бойових машинах.
Українська армія також отримала від Польщі БТР Rosomak. У серпні цього року стало відомо, що вони надійшли на озброєння однієї з механізованих бригад ЗСУ.
Загалом Польща надала українській стороні близько 100 бронетранспортерів Rosomak. В основному це машини у варіанті БМП, які оснащені 30 мм гарматою.
квітні цього року польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що для ЗСУ закуплять 100 бронетранспортерів Rosomak. За його словами, закупівлю спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати. Через тиждень після цього, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає 200 бронетранспортерів Rosomak, які надійдуть частинами. Ймовірно, перші сто одиниць про які ми писали вище - це подаровані Польщею, а решта 100 бойових машин - будуть виготовлені на заводі.
травні 2022 року, стало відомо, що Польща передає Україні самохідні 155 мм артилерійські установки AHS Krab, мова йшла про три батареї 18 одиниць.
До України відправили польських фахівців компанії PGZ Service Orel, які займаються ремонтом артилерійських систем Krab. Загалом ЗСУ можуть експлуатувати понад 50 таких САУ.
червні 2022 року повідомили, що Україна підписала угоду на придбання близько 60 одиниць цих гаубиць. Вартість контракту сягає понад 2,7 млрд злотих (близько 650 млн дол.). Україна стала перший експортний замовник цього типу польської зброї.
Україна та Польща домовилися про постачання ЗСУ трьох ротних комплектів самохідних 120-мм мінометів Rak на колісному шасі Rosomak.
У армії Польщі ротний комплект складається з 8 самохідних мінометів та 4 машин управління вогнем. Таким чином ідеться про постачання Україні загалом 24 одиниць самохідних мінометів Rak без урахування машин управління.
Проти російських окупаційних сил українські військові також застосовують реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град, які були передані Польщею. Вони мають характерний камуфляж.
Також за відкритою інформацією, українська армія отримала із Польщі близько 20 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика».
Між країнами є співробітництво у сфері випуску снарядів. У квітні 2023 року Polska Grupa Zbrojeniowa та українська компанія підписали угоду про виробництво 125 мм танкових ***********.
Відповідно до положень угоди обидві сторони вирішили збудують нові виробничі лінії, які дозволять виробляти у великих кількостях танкові снаряди, призначені для потреб української армії.
Польська сторона передає українцям не лише свої технології виробництва, а й необхідне обладнання. Компоненти, необхідні для випуску ***********, будуть поставлятися обома сторонами.
Сполучені Штати організували на території Польщі базу для ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні, повідомили у The New York Times. Ремонт артилерійського озброєння, про який раніше не повідомлялося, розпочався минуло року. Американські військові чиновники не розповідають деталі організації процесу з міркувань безпеки.
Окрім того, сама Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію, спрямовану на відновлення пошкодженої української артилерії та бронетехніки. До цієї справи залучені сотні людей, які працюють над відновленням пошкодженої військової техніки ЗСУ, зокрема артилерійських установок (САУ) Krab.
У польському місті Ґлівіце у липні цього року розпочав роботу сервісний центр з обслуговування танків Leopard 2 Збройних Сил України після застосування на передовій.
Також на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy у квітні цього року розпочали роботи з ремонту танків Т-64 у рамках підписаної угоди між компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та українським концерном «Укробронпром». Угода передбачає співробітництво у сфері ремонту, капітального ремонту, складання, виробництва та розвитку ланцюга постачання техніки Т-64 разом з іншими елементами технологічного процесу.
Польща для посилення спроможностей Повітряних сил ЗСУ передала Україні десять винищувачів МиГ-29 Україні зі складу свого війська.
У липні The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомили, що Польща таємно передала Україні ударні гелікоптери Ми-24.
Підсумки
З початку російського повномасштабного вторгнення Польща надала Україні значну військову допомогу. Вона включала постачання різної зброї, ***********, амуніції та військового обладнання та військової техніки безпосередньо зі складу власного війська.
Це дозволило українським Силам оборони оперативно поповнювати свої втрати у танках, бойових машинах піхоти (БМП) й іншій техніці. Також надані ********** до різних систем озброєння і артилерія є дуже необхідними для українських захисників. Важливим стала і передача Україні засобів протиповітряної оборони, для посилення можливостей збивати російські літаки, гелікоптери, БПЛА і крилаті ракети.
В Україні наразі НЕМАЄ мзс як функціонуючої структури держави. Замість мзс діє
офіс преЗЕдентафілія фсб/гру рф під керуванням дєрьмака. Яке керує, такі і результати.
https://www.unian.ua/world/bilshist-britanciv-vvazhayut-brexit-pomilkoyu-opituvannya-novini-svitu-amp-12332226.html
Не пиши хєрню про Британію. Там після брекзіту повна дупа. Страйкують усі: і лікарі, і вчителі, і водії громадського транспорту, і тд.
Я вважаю, що уряд України має заборонити ввезення чутливих для українського бізнесу товарів із польщі. Це буде єдиний правильний крок-відповідь на польське бикування. Ну і міжнародні суди мають стати нормальним способом вирішення питань
Якщо інтеграція України у структури ЄС буде проходитиме через постійні блокади , то це якийсь невідомий у світі ноу-хау .