Нацбанк оштрафував кредитну спілку профспілок МВС
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Національний банк України (НБУ) оштрафував дві кредитні спілки за несвоєчасне подання звітності.
Відповідне рішення НБУ ухвалив 30 листопада, воно набуває чинності з 1 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.
Штрафні санкції застосовано до таких кредитних спілок:
- Кредитна спілка профспілок МВС України – штраф у розмірі 1 700 грн;
- Кредитна спілка "Ощад каса" – штраф у розмірі 1 700 грн.
Сплатити штраф кредитні спілки зобов'язані упродовж семи робочих днів із дня отримання постанови про накладення штрафу.
Постанова про накладання штрафу набирає чинності з 1 грудня 2023 року.
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