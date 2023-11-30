Болгарські фермери вимагають компенсації збитків, пов’язаних з війною в Україні

У центрі столиці Болгарії – Софії – протестують фермери, вимагаючи субсидій від уряду через збитки, пов’язані з війною в Україні.

Як пише місцеве видання "Фокус", цей протест є вже другим поспіль, після того, як минулого тижня аграрії виходили з тими ж вимогами, які, вочевидь, не були задоволені, передає Європейська правда.

Цього разу молочники та садівники вимагають компенсацій, пов'язаних з війною в Україні.

"Цього разу ми самі, але наступного разу – ми будемо зі стадами і палицями", – йдеться на одному з плакатів протестувальників.

Серед їхніх гасел також: "Я хочу бути фермером в Болгарії", "Не знищуйте фруктове виробництво в Болгарії", "Ні спробам розділити фермерів!", "Збережемо болгарське фруктове виробництво!", "Ні вбивству болгарського фермера" та інші.

Мітингарі також розлили молоко на знак протесту.

"Існує багато спекуляцій щодо допомоги Україні. Йдеться не про те, щоб стати багатшими. Це допомога з точки зору того, що ми втратили переваги порівняно з українським імпортом", – сказав один з учасників акції Петар Ставракієв.

Як відомо, Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія закликали Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна, протягом усього 2024 року.