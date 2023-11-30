Власники закритого за відмивання коштів онлайн-казино "Айбокс Банку" оскаржили його ліквідацію у суді

Власники "Айбокс Банку" та АКБ "Конкорд" оскаржили рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цих фінансових установи.

Нацбанк планує захищати правомірність своїх рішень щодо цих банків, повідомляє пресслужба регулятора.

Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.

Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

За даними СБУ, керіники банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку.

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкордˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року за систематичне порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.