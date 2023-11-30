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Новини Фінанси
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рейтинг (892) Сингапур (38) Цюрих (2)

Київ повернувся до рейтингу найдорожчих міст світу, його очолили Цюріх та Сінгапур (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

украина,киев,флаг,родина

Цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур, Київ опинився на 132 сходинці.

Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості життя за 2023 рік від Economist Intelligence Unit (EIU).

Загалом, за даними аналітиків, в середньому у світі ціни зросли на 7,4% у річному вираженні у місцевій валюті. Водночас темпи інфляції сповільнилися з 8,1%, про які повідомлялося в торішньому опитуванні. Утім, вона все ще залишається значно вищою за показники у 2017-2021 роках.

Цього року до рейтингу найдорожчих міст повернувся Київ, минулоріч він до дослідження не увійшов. Зараз столиця України посідає у ньому 132 місце, хоча у 2021 році була 118-ою.

А найдорожчим містом цього року визнали Сінгапур, він очолює рейтинг вд’вяте за останні 11 років. На другому місці опинився Цюріх, який піднявся одразу на п’ять сходинок у порівнянні з минулий роком. Цьому сприяли сильний швейцарський франк, а також високі ціни на харчі, товари для дому та відпочинку. Трійку лідерів замикає Нью-Йорк, який минулого року ділив перше місце із Сінгапуром.

Київ повернувся до рейтингу найдорожчих міст світу, його очолили Цюріх та Сінгапур 01

Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін – одна з причин. Інша полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію. Це призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.

Найбільше в рейтингу впали Москва та Санкт-Петербург, які опустилися на 105 позицій до 142-го та на 74 позиції до 147-го місця відповідно. Причиною став обвал рубля внаслідок санкцій та високий рівень військових втрат.

ТОП-10 найдорожчих міст у світі для проживання:

  • Цюріх та Сінгапур;
  • Женева;
  • Нью-Йорк;
  • Гонконг;
  • Лос-Анджелес;
  • Париж;
  • Тель-Авів;
  • Копенгаген;
  • Сан-Франциско.

Аналітики порівнюють понад 400 цін на більше ніж 200 продуктів та послуг у 173 містах світу. EIU також досліджує різні підприємства, щоб зрозуміти, наскільки сильно коливалися ціни за останній рік.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Подача новини унікальна. Київ увійшов до списку 195 самих дорогих столиць світу! Звичайно ж увійшов. Було б печально, якби не увійшов по причині зняття статусу столиці незалежної держави.
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30.11.2023 14:51
+2
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30.11.2023 14:52
+1
найбільш прикольно в цій новині те що в Сінгапурі працюють оффшорні програмісти

колись, на зорі техно-капіталізму стверджувалося, що людей в оффшорі наймають для заощадження витрат

ага, заощадили в Сінгапурі
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30.11.2023 15:46
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Подача новини унікальна. Київ увійшов до списку 195 самих дорогих столиць світу! Звичайно ж увійшов. Було б печально, якби не увійшов по причині зняття статусу столиці незалежної держави.
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30.11.2023 14:51 Відповісти
Тобі не зрозуміти. Від слова зовсім.
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30.11.2023 20:18 Відповісти
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30.11.2023 14:52 Відповісти
І це під час війни...

І це замість того, щоб ЗСУ увійшла у рейтинг найкраше озброєних та підготовоених армій Світу.

Ну прикольно ж...
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30.11.2023 15:24 Відповісти
найбільш прикольно в цій новині те що в Сінгапурі працюють оффшорні програмісти

колись, на зорі техно-капіталізму стверджувалося, що людей в оффшорі наймають для заощадження витрат

ага, заощадили в Сінгапурі
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30.11.2023 15:46 Відповісти
Програмісти працють там де є табуретка і доступ до інтернету. Навіть сусід у твоїй кімнаті може зарєєструватся хоч у Сингапурі, хоч на Філіпінах.
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30.11.2023 20:16 Відповісти
там, де робота вимагає two factor authentication, наприклад для доступу в базу даних - так воно не працює
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01.12.2023 16:03 Відповісти
А назвіть-но 5 міст до і після Києва, щоб зрозуміти поруч з ким ми.
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30.11.2023 16:17 Відповісти
а що як по сусідству виявиться мацква?...
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30.11.2023 19:00 Відповісти
коротше Юлiя Недашківська
нема про що писати? рейтинг закордонний, щорічний, Київ спустився в списку (що закономірно), от якби піднявся, то було б дуже дивно).
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30.11.2023 19:03 Відповісти
Пояснення просте - подейкують, позашлюбний син Медведчука Арестович зовсім не бухає з Чаплигою в Закопане, а приїхав до Сінгапуру наймати ********* для "Майдану-3".
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30.11.2023 22:21 Відповісти
PZDC - в нас ціни як в Німеччині на продукти, на взуття і шмоття ще більше, а зарплатня менше в разів п'ять.
Кінець блд епохи бідності.
Клоуни зіграли в свої наперстки.
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01.12.2023 02:42 Відповісти
Не знаю де це у Вас, але у нас в провінції зарплата чистими на руки в 12000 вважається дуже непоганою. Так що різниця не в пять раз а в десять. Не плутайте країну для людей і людей для країни.
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01.12.2023 08:59 Відповісти
В якій країні жити вирішують самі люди своїм відношенням до країни.
Ті самі люди коли переїджають в німеччину чомусь стають законослухняними до всрачки.
Тому це не країни для людей, а люди самі роблять країни.
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01.12.2023 20:40 Відповісти
Будь генієм - здогадайся по стягу з якої я країни.
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01.12.2023 20:41 Відповісти
 
 