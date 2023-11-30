"Укренерго" прогнозує ввечері дефіцит електроенергії
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НЕК "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00 і закликає громадян ощадливо споживати електроенергію.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо!", – йдеться у повідомленні.
Як пояснили енергетики, споживання електроенергії зростає через зниження температури та одночасне підключення до мережі багатьох споживачів, які були знеструмлені через негоду.
Також в "Укренерго" повідомили, що вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені.
Водночас у роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.
Загалом "Укренерго" повернуло в роботу всі магістральні високовольтні лінії у південному регіоні, що були пошкоджені внаслідок негоди. Надійність живлення регіону повністю відновлено.
Експорт електроенергії 30 листопада відсутній. Імпорт здійснюється переважно у вечірні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 690 МВт-год.
Будь ласка, зачекайте...
слава преЗЕку ЗЄлєнскому !
На заході все в нормі і стабільно.
моя пральну машину вмикає лише удень
також ******* машинки працюють по таймеру, можна налаштувати та йти на роботу
😇
це жарт
в мене чутливий сон, нерви ні к хєрам
ви мабуть праві, уночі навантаження на мережі звісно мізерне
але якщо ви змогли переконати жунку прати уночі то ви титан!
то ж треба розвісити білизну, а залишити до ранку не можна "бо білизна чмєхне"
я коли почув вперше його у Щура від той чернігівської контролерші півгодини сміявся
а що там філолухи волають мені пофіг
мова то живий організм їй притаманний розвиток також
вона нас усіх переживе 💪
тож буде як буде
Куди пішли гроші на підготовку до зими? Де ця підготовка, коли дефіцити без обстрілів виникають при -3?