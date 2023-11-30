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електроенергія (2931) Укренерго (1359)

"Укренерго" прогнозує ввечері дефіцит електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

енергетика,електроенергія,енергосектор

НЕК "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00 і закликає громадян ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо!", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили енергетики, споживання електроенергії зростає через зниження температури та одночасне підключення до мережі багатьох споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Також в "Укренерго" повідомили, що вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені.

Водночас у роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

Загалом "Укренерго" повернуло в роботу всі магістральні високовольтні лінії у південному регіоні, що були пошкоджені внаслідок негоди. Надійність живлення регіону повністю відновлено.

Експорт електроенергії 30 листопада відсутній. Імпорт здійснюється переважно у вечірні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 690 МВт-год.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Да , да ,всё попередники виноваты ! А то что зелёные при в ласти с 2019 года , во ВСЕХ институтах власти , это не важно.
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30.11.2023 12:51
+8
Свою роботу робіть, дегенерати, а не прикривайтесь папєрєднікамі! У вас чотири роки у владі було, в лампових умовах монобільшості, які і не снились папєрєднікам! Можна було збудувати Сінгапур. А ума і знань вистачило тільки на домікі з машиночькамі, бо мама любіт скорасть... а тепер на папереднікав гавкать ще й вистачає наглості!!
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30.11.2023 12:40
+7
А что Вы делали, что бы не было дефицита. А ничего. целое лето грели мягкие места, на котором сидят да получали завышенные зарплаты. А теперь у них дефицит. Вернули страну в каменный век и умничают. Достали уже. Если человек оплачивает вовремя, значит и пользоваться должен на свое усмотрение. А что бы его обеспечить, это уже Ваши проблемы, а не потребителя. Вот это и будет по Европейски
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30.11.2023 12:25
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Беріть в ЄС. Ви ціни для чого до ринкових піднімали?
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30.11.2023 12:17 Відповісти
Свою роботу робіть, дегенерати, а не прикривайтесь папєрєднікамі! У вас чотири роки у владі було, в лампових умовах монобільшості, які і не снились папєрєднікам! Можна було збудувати Сінгапур. А ума і знань вистачило тільки на домікі з машиночькамі, бо мама любіт скорасть... а тепер на папереднікав гавкать ще й вистачає наглості!!
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30.11.2023 12:40 Відповісти
Я щось не зрозумів цього "Den Nik", він що, вважає "недоліком" наявність ринку електроенергії"?! Може й ринкова економіка для нього це "погано" і він марить плановою в стилі комуністів?! То це він звідки пише, з під офісу КП РФ?!
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30.11.2023 13:04 Відповісти
Да , да ,всё попередники виноваты ! А то что зелёные при в ласти с 2019 года , во ВСЕХ институтах власти , это не важно.
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30.11.2023 12:51 Відповісти
почалось, а сьогодні ще не перший день зими, а останній день осені....
слава преЗЕку ЗЄлєнскому !
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30.11.2023 12:19 Відповісти
От на півдні нехай і економлять-віключають.
На заході все в нормі і стабільно.
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30.11.2023 12:19 Відповісти
І звідки в тебе такі "цінні" данні представник ЗААХОДУ України?! Надай но посилання, або НЕ КІЗДІ!!!
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30.11.2023 12:25 Відповісти
Враховуючи що з роботи працюючі громадяни України повертається приблизно о 18:00 та пізніше вказане додаткове навантаження через котре прогнозують дефіцит створюють ті хто НЕ ПРАЦЮЄ - дармоїди, домогосподарки, пенсіонери, діти. Якось так!
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30.11.2023 12:24 Відповісти
Навіть не знаю, з чого почати. Реально страшно читати ваше повідомлення. Коли в людини вже сегрегація в голові на такому рівні - треба, може, до психолога сходити?
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30.11.2023 12:37 Відповісти
А не переймайся "Stanislav Bryzhyk", переймайся СОБОЮ, бо дивно з вашого боку приписувати людині сегрегацію, тобто відокремлення когось за расовими, гендерними, соціальними, релігійними, мовними ознаками коли йдеться ВИКЛЮЧНО про ЧАС і те що в ньому роблять люди! Тож не мені, а саме ВАМ варто звернутися до психолога із проблемою приписування іншим те, чого вони ані не робили, ані не висловлювали. У ВАС МАНІЯ ПОШУКУ НЕДОЛІКУ В ІНШИХ, тобто звичайний депресивний розлад!
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30.11.2023 12:45 Відповісти
Странно... Ранее пиковые часы были до 23-00, а что сейчас изменилось?
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30.11.2023 12:24 Відповісти
Не було до 23:00, АЛЕ саме з 23:00 до 06:00 пропонують використовувати електрику більше, а у інший час менше!
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30.11.2023 12:48 Відповісти
А что Вы делали, что бы не было дефицита. А ничего. целое лето грели мягкие места, на котором сидят да получали завышенные зарплаты. А теперь у них дефицит. Вернули страну в каменный век и умничают. Достали уже. Если человек оплачивает вовремя, значит и пользоваться должен на свое усмотрение. А что бы его обеспечить, это уже Ваши проблемы, а не потребителя. Вот это и будет по Европейски
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30.11.2023 12:25 Відповісти
Я б погодився із цим висловленням АЛЕ не можу, бо за рік нові потужні електростанції не збудуєш, ті що були захоплені або зруйновані як та ж Каховька ГЕС, ані повернені, ані НЕ МОГЛИ бути відновлені. То ЩО САМЕ треба було робити?!
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30.11.2023 12:29 Відповісти
орки захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномаштабного вторгнення,а проблеми з електроенергією у нас почались восени 2022 після кацапських обстрілів.Каховська ГЕС виробляла третю частину потужності ОДНОГО енергоблока АЕС,тому не потрібно росказувати байки про будівництво нових електростанцій.Замість доріг,мостів,гербів,музеїв,телемарафанів та іншого,потрібно було відбудовувати знищену кацапами енергоструктуру,ось ЩО САМЕ потрібно було робити.На перше липня 2023 відновили 2% пошкодженої енергоструктури:https://www.unian.ua/economics/energetics/pidgotovka-do-zimi-v-ukrajini-vidnovili-menshe-2-energosistemi-12351216.html?fbclid=IwAR1b5aPgT4GJ_4UjFeNqWJcIFlxRXgUMkmitBiwP5wRN1pESJpCvyEZ9UI8
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30.11.2023 13:08 Відповісти
Так про що я "байки" розповідав, про те що не можливо за рік збудувати нові великі потужності. Чи може я ХОЧ СЛОВОМ піддав сумніву "не причетність" обстрілів рашистів. Ну а те що проблем з електрикою не було коли було тепло у 2022-му, АЛЕ ТАК САМО і у 2023-му не зупиняє вас "максим рибак" від безглуздих марень?! І так і не отримав я відповіді на питання, А ЩО САМЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ?! Бо це будь хто може сказати НІЧОГО НЕ РОБИЛИ, але чомусь не бачу хто б сказав А ЩО ТРЕБА РОБИТИ поки йде війна окрім боротьби із ворогом???!!! То ж не треба соромитись - ПІДКАЖІТЬ не забуваючи про усе що для цього потрібно і де та за яки кошти це забезпечити!!! Нагадую за Вашим посиланням - сказав Ущаповський, зазначивши при цьому, що в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн ТО ДЕ ЦІ ГРОЩІ ВЗЯТИ Й ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ЦЮ СУМУ ІЗ ОТРИМАННЯМ НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ОСОБЛИВО У ПРИФРОНТОВИХ РЕГІОНАХ ЩО У ЗОНІ УРАЖЕННЯ САУ ТА РСЗО від котрих ніяке ППО не захистить?! У цю суму входить й руйнування Каховської ГЕС, та захоплення рашистами електростанцій усіх видів на окупованих територіях.
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30.11.2023 13:45 Відповісти
все гидроэлектростанции генерируют 3% электроэнергии, вроде бы так, не нагнетай
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30.11.2023 14:34 Відповісти
Що за маячня??? НЕ ПОТРІБНО будувати нові електростанції,а тільки відновити вже існуючі,а на їх відновлення західні партнери передали сотні мільйонів доларів.Вам це складно зрозуміти але кошти потрібно було витрачати на ВІДНОВЛЕННЯ енергетики,на будівництво патронного заводу,котрий коштує менше чим телемарафон.А найголовніше що потрібно зробити - ПРИПИНИТИ ГРАБУВАТИ власну країну під час війни на мільярди гривень. «Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході - ще $500 млн», - сказав представник американської адміністраці".Так що ваше запитання "ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ?" дуже неправильне - правильне "КУДИ ПОДІЛИСЬ ГРОШІ?"Тільки США вже передали нам 520 мільйонів доларів,або 20 мільярдів гривень на відновлення енергосистеми,а таку допомогу надавали й інші країни.https://forbes.ua/news/ssha-gotuyut-dodatkovi-500-mln-na-posilennya-energetiki-ukraini-17112023-17328
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30.11.2023 15:32 Відповісти
Как говорил бывший министр А. Рева, украинцам нужно меньше жрать. Так и так держать, нужно меньше тратить эл. энергии.
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30.11.2023 12:33 Відповісти
виховуйте своїх жінок!
моя пральну машину вмикає лише удень
також ******* машинки працюють по таймеру, можна налаштувати та йти на роботу
😇

це жарт
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30.11.2023 12:34 Відповісти
Взагалі то погано та помилково ти навчив свою дружину, бо у електромережах БЛАГАЮТЬ аби прання та використання електричних духових шаф, підігрівання води у бойлерах виконували з 23:00 до 06:00, для чого навіть, при наявності двотарифних лічильників , пропонують у цей час електроенергію за значно нижчою ціною аніж вдень!
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30.11.2023 12:38 Відповісти
ніт, бо машинка так гуде що спати не можна
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30.11.2023 12:41 Відповісти
А ти двері до приміщення де вона знаходиться прикрий і енергетики країни тобі будуть вдячні!
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30.11.2023 12:47 Відповісти
в мене спальня напроти ванної, чутно як гуде та ще й пригає
в мене чутливий сон, нерви ні к хєрам
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30.11.2023 12:49 Відповісти
Тобто з тих хто йде на жертви заради користі країні Вас викреслюємо. Біруши не пробували використовувати, й на тривоги просинатися не будете, аби сни не перебивати!
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30.11.2023 12:56 Відповісти
я на тривоги не просинаюсь

ви мабуть праві, уночі навантаження на мережі звісно мізерне
але якщо ви змогли переконати жунку прати уночі то ви титан!
то ж треба розвісити білизну, а залишити до ранку не можна "бо білизна чмєхне"
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30.11.2023 13:07 Відповісти
Я просто роблю те саме що ви запропонували на день уночі, і нікого для цього мені переконувати не довелось, швидше навпаки, бо коли вона ставить руки буквою "Ф", то їй, як у анекдоті, "чхати де в кого його тюбітєйка"! То ж живіть як бажаєте, не думаю що ПОДІБНІ справи дійсно надто негативно відобразяться на Україні, ХОЧА.... не має дрібниць, бо з них складається усе велике!
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30.11.2023 13:24 Відповісти
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30.11.2023 13:49 Відповісти
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30.11.2023 14:02 Відповісти
Пане Танчику , вночі тре спати, а не прати
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30.11.2023 17:55 Відповісти
Для інформації - "Словник української мови" справді фіксує НІТ як присудкове слово та як заперечну частку, але подає їх із позначкою "ЗАСТАРІЛЕ". Тому не вважаю доречним використовувати його замість НІ лише через те, що деякі публічні особи заради "оригінальності" стали надмірно часто використовувати це НІТ! Сприймаю це як недоречні дешеві понти нічим не кращі роССійського побутового НЄА!
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30.11.2023 12:53 Відповісти
НІТ це красивий мем як на мене
я коли почув вперше його у Щура від той чернігівської контролерші півгодини сміявся

а що там філолухи волають мені пофіг
мова то живий організм їй притаманний розвиток також
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30.11.2023 13:04 Відповісти
Живий то живий, але як будь який організм у разі надмірних мутацій може вмерти чи, щонайменше, стати нежиттєздатним, т.я. розвиватися може зовнішня оболонка, а от основа - скелет, не повинні мати надмірних змін, інакше це буде вже або інша мова, або просто ЖАРГОН! Я схиляюсь до того, щоб українською називали мову, а не жаргон, чи як кажуть кубанські рашисти про неї - "балачкою"!!!
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30.11.2023 13:10 Відповісти
не хвилюйтесь за мову
вона нас усіх переживе 💪
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30.11.2023 13:14 Відповісти
Вона то переживе, але на що перетвориться якщо її не берегти, а використовувати лише як холст для малювання?! Бо усі "художники", як бачать так і малюють, і їх "кожен может образити", а вони просто "так бачать"!
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30.11.2023 13:20 Відповісти
вважаю ми не маємо ніякого впливу на розвиток мови
тож буде як буде
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30.11.2023 13:23 Відповісти
З "не маємо впливу" не згоден, бо вірю у ефект метелика, ну а з тим що буде як буде згоден, АЛЕ це буде в залежності від КОЖНОГО З НАС!
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30.11.2023 13:26 Відповісти
Не значно,а вдвічі ,в мене все так і працює уночі ,але не економії кіловат ,а недодавання ахметці грошей
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30.11.2023 17:19 Відповісти
Схоже, в них вже дефіцити - з ранку вимикали на дві години. Одразу видно, що гарно підготувалися до зими.
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30.11.2023 12:55 Відповісти
Може то енергетики проводили якісь роботи. На офіційний сайт не заходили для перевірки інформації про заплановані роботи?! Не знаю як у вашому місті, а у нас, в Одесі, подібні роботи проводять достатньо часто. Звісно не кожен день, але іноді таки відбуваються!
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30.11.2023 12:58 Відповісти
У нас так само про проведення робіт попереджають з точним переліком вулиць та будинків. Це відключення було без попередження, тому скоріше за все вимикали аварійно через брак електроенергії.
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30.11.2023 13:25 Відповісти
З цією новиною все дуже просто - покидьки штучно створюють умови для закупівлю електроенергії за кордоном - у «своїх» «кишенькових» офшорів.
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30.11.2023 13:03 Відповісти
А як же - і ЄС "у справі"! Я ненавиджу ЗЕзидента та його шоблу за скоєне, але приймати участь у розповсюджені рашистських фейків і сам не збираюсь, і вам не раджу!!!
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30.11.2023 13:12 Відповісти
До чого тут: "ЄС "у справі"? Електроенергію купують не у "ЄС", а у приватних компаній, яки можуть бути зареєстровані в офшорах
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30.11.2023 13:18 Відповісти
Ну а щоб ці гроші опинились у кишені крадіїв та хабарників їх ті хто отримали оплату повинні надати у вигляді "відкату"?! Винні! То ж як тут без ЄС могло б обійтись якщо саме ці країни нам цю електрику продали?! По іншому не буває. То ж або вони "у справі", у що не віриться через тотальний контроль, або ЦЬОГО НЕ МАЄ, що є набагато реальнішим! Повторюю - НЕ ТРЕБА РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ФЕЙКИ ЩО НЕ МАЮТЬ ДОКАЗІВ, А ЗГЕНЕРОВАНІ ВИКЛЮЧНО ФАНТАЗІЄЮ, як і про "розіп'ятих хлопчиків", український "нацизм", "геноцид" роССійськомовних, збиття МН-17 "українським винищувачем" і т.п. ГОДІ!!!
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30.11.2023 13:32 Відповісти
"...якщо саме ці країни нам цю електрику продали..." - маячня - продають електрику не країни, а приватні компанії, які кому забажають - тому і продають на вільному ринку.
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30.11.2023 13:40 Відповісти
Продають приватні АЛЕ за міжнародними угодами котрі підписують уряди країн! Така "дрібниця", так "Микола", не варто звертати на неї увагу, а про "кому забажають" взагалі "феєрично". Що ж ми ніяк не можемо купити "усе що бажаємо", та й рашисти на щось там скаржаться через що мають проблеми із виробництвом озброєння?! Як у вас все просто, ви ні у чому не сумніваєтесь. А ви знаєте про що це каже? Точно не про критичність мислення котре є природнім для розумної людини!
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30.11.2023 13:52 Відповісти
"Поток сознания" - ля того, щоб забалакати "тему". На чергуванні?
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30.11.2023 14:02 Відповісти
А як же! І чому це планова економіка СРСР, при 100% державної власності підприємств розвалилася?! Мабуть через те що "краща" аніж ринкова?! Так "govtva"???!!!
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30.11.2023 13:15 Відповісти
Ещё зима не началась и обстрелы - уже всё плохо. Как так? весь год говорили что все готовы, всего в достатке
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30.11.2023 13:07 Відповісти
Ай-яй-яй! "Все пропало"! Гіпс знімають, клієнт від'єзжає! "Зрада зрадная", так "Galand" вас кремлядей навчають ляльководи московські писати?!
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30.11.2023 13:17 Відповісти
о сразу подолякское падло прибежало в коменты отрабатывать, шо такое? картинку марафона порчу? там же всё КЛАСС
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30.11.2023 13:33 Відповісти
Ну а як же, але чомусь зебіли називають мене порохоботом. То точно із "подоляцьким" розповсюджувач "зрад" "Galand" не помилився?!
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30.11.2023 14:04 Відповісти
Дивний якийсь дефіцит, в години, коли ще люди з роботи не прийшли. Більше схоже на обоснуй для імпорту е/е нашими крадіями-підарасами. СБУ, ДБР - дивні дефіцити ще не зацікавили? А вже повинні були!
Куди пішли гроші на підготовку до зими? Де ця підготовка, коли дефіцити без обстрілів виникають при -3?
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30.11.2023 13:39 Відповісти
Тобто якщо ВАМ рік тому вирізали чи пошкодили якийсь орган, або частину тіла і нічого замість нього не вживили, то у вас вже "все добре"?! Тобто то "колись було", а зараз усе ОПЛЯ і само-собою відновилось, Каховська ГЕС сама після підриву рашистами "наново народилася", ЗАЕС "повернули" як і купу сонячних, вітрових та теплових електростанцій на окупованих територіях. А там де зруйновані станції у зоні досяжності московсько-нацистських САУ та РСЗО ну точно "треба відновити", аби було ворогу що легко та дешево руйнувати без можливості це зупинити будь яким ППО! "Світлана", йдіть подумайте перш ніж маячню писати та "зраду зрадну" розганяти. Чи ви це не без користі робите, а на замовлення?!
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30.11.2023 14:11 Відповісти
Якщо вірити даним ООН населення України станом на січень 2023 скоротилося на 25-35%, більшість металургійної промисловості яка споживала 20% е/е знищена, захоплена або не працює, так само видобувна та хімічна промисловості, 18 % території країни окуповано . Чому про знищену генерацію та дефіцити нам розповідають з кожної праски, а про зменшення кількості споживачів як мінімум на третину мовчать ? Чому немає жодних оф.цифр про виробництво е/е та споживання, що дозволяє енергомародерам як завгодно маніпулювати статистикою та приховувати свої оборудки ?
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30.11.2023 14:50 Відповісти
ЖріТе
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30.11.2023 13:58 Відповісти
Як кажуть: сталося як гадалося. Мільярди від підвищення тарифів та міжнародну допомогу енергомародери розікрали , а весь гешефт мали прикрити кацапські обстріли. Але,схоже, що кацапські агенти доклали наверх, що українська енергосистеми розвалиться і без обстрілів, і вся вина ляже на гнилу та корумповану владу, яка на 2 році війни не спромоглася повернути стратегічно важливу галузь в держуправління та дозволила рудому гудку далі грабувати рештки населення та бізнесу.
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30.11.2023 14:58 Відповісти
 
 