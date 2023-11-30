НАБУ затримало на хабарі організовану групу суддів Київського апеляційного суду (оновлено)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі $35 тис. за ухвалення "потрібного" рішення.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав заплатити $35 тис.

Передача коштів відбулась 28 листопада. $10 тис. суддя-посередник залишив собі, а $25 тис. поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.

Під час обшуків за місцем перебування та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як хабар.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними джерел видання ZN.UА, затримані судді КАСУ Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Їх підозрюють в отриманні хабара за рішення про скасування арешту майна у справі експрезидента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді.