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Росіяни завезли на окуповані території понад 100 тисяч мігрантів з Центральної Азії, – Центр нацспротиву

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мігранти

Кількість мігрантів з країн Центральної Азії, завезених росіянами на тимчасово окуповані території, вже перевищила сто тисяч.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях. В межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії. Їх загальна кількість на ТОТ вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий масовий заїзд мігрантів уже спровокував погіршення криміногенної ситуації в окупованих регіонах і призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

"За допомогою ОЗГ росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить", – наголошують аналітики.

Автор: Юлiя Недашківська
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