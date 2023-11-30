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Як пенсіонери можуть безкоштовно отримати 5 енергоефективних ламп. Пояснення від уряду

Новини БізнесЦензор Енергетика

лампа

Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до умов реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Зокрема, уряд вирішив впровадити додаткову можливість отримання пенсіонерами по п’ять енергоефективних ламп безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" за наявності пенсійного посвідчення.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, пенсіонерам не потрібно буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.

Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

За попередніми оцінками економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Як повідомлялося, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

У межах реалізації першої та другої фази програми громадянами та юрособами було отримано більше 21 млн світлодіодних ламп. Уряд планує замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни.

Програма є складовою підтримки Європейським Союзом української енергетичної системи та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. Фінансування на закупівлю 30 млн ламп уже надав ЄС, ще 5 млн – уряд Франції.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Та куди ж без цих лампочок ? Яка найвеличніша турбота про пенсіонера. Навіть окупант в полоні живе на 10000 грн. в місяць. А українському пенсіонеру - лампочку. Щастя повні штани.
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30.11.2023 10:58
+5
За її словами, пенсіонерам не потрібно буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

а як що, не принесуть? арешт майна?
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30.11.2023 11:07
+3
...Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.....

Ой, а де той подоляцький вумник, якій учора волав, що паперові документи - це відстій, і хто не в Дії - той зрадник, корупціонер і йому є що ховати...
Упс, невдобненько як, уряд то як раз просить паперові документи
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30.11.2023 10:56
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...Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.....

Ой, а де той подоляцький вумник, якій учора волав, що паперові документи - це відстій, і хто не в Дії - той зрадник, корупціонер і йому є що ховати...
Упс, невдобненько як, уряд то як раз просить паперові документи
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30.11.2023 10:56 Відповісти
не на тому акцентуєте... ...та діючий номер телефону.

це свого роду перепис падких на халяву пенсів. а їх номера телефонів потрібні, щоб "засіяти їх гречкою" перед майбутніми виборами.
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30.11.2023 11:45 Відповісти
у кацапов наоборот - ничего не дают - отбирают паспорт и отправляют мясом на убой в Украину
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30.11.2023 13:00 Відповісти
І це правильнол Кацапа дуже важко назвати людиною, це тупа скотина. А ще е приказка : хороший кацап- -це дохлий кацап.
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28.12.2023 10:04 Відповісти
Усі телефони усіх пенсів є у пенсійних фондах і органах соціального захисту.
Ї вони їх залюбки нададуть для гречки.
Я про те, що деякі зелені недоумки вважають, що якщо ти не в Дії, то по замовчуванню зрадник, корупціонер, крадій. І що паперові документи, паспорта - книжечки - відстій . Але без ціх папірців і лампочку хрен отримаєш, Дія там не проканує.
А Дію в першу чергу для майбутніх виборів і створили. Бо зелупа одразу брехав, що на один строк йде.
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01.12.2023 15:18 Відповісти
Та куди ж без цих лампочок ? Яка найвеличніша турбота про пенсіонера. Навіть окупант в полоні живе на 10000 грн. в місяць. А українському пенсіонеру - лампочку. Щастя повні штани.
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30.11.2023 10:58 Відповісти
ще не вмэрзла Украина!!!
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30.11.2023 13:05 Відповісти
За її словами, пенсіонерам не потрібно буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

а як що, не принесуть? арешт майна?
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30.11.2023 11:07 Відповісти
занимайся проблемами своего региона
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30.11.2023 13:04 Відповісти
зараз актуальні лампочки з акумуляторами, які світять навіть коли електрики нема, а не ці неліквіди
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30.11.2023 11:35 Відповісти
Збір даних пенсіонерів для "раптових виборів Зеленского"?
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30.11.2023 11:46 Відповісти
Не переживайте так, я вот пенсионер, дадут лампы - возьму, но голосовать за Щенэвтика мне и в голову никогда бы не пришло, впрочем, как и моей жене. Хотя, много таких, которые, уссыкаясь от счастья, побегут снова голосовать за "парня из народа", как говорит моя соседка. Так они неисправимы, голосовали б и так, лишь бы не проклятый Порошенко (хотя до сих пор не могу от них добиться вразумительного ответа, что же им Порошенко такого сделал).
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30.11.2023 12:19 Відповісти
Ну як що зробив? Діло в тому, що Порошенко знана в світі людина, його поважали світові політики, кваліфікований дипломат і вміє настояти на свойому. Не даром в переговорах дипломати Пороха називали бульдозер, а ***** настільки його боявся, що кацапська пропоганда кукарікала : тільки не Порошенко. Ну а тупе бидло навіть під час війни не порозумнішало, ці дебіли кричать : та він-же не втік. Може для шута це найвище досягнення. Більше похвалитись шуту нема чим. А для ідіотів , які його вибрали - це найвище досягнення шута. Якби не Борис Джонсон, який заставив клоуна воювати, то шут давно продав-би кацапні Україну. В Стамбулі уже все було вирішено, навіть ***** про це згадував.
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28.12.2023 10:17 Відповісти
Невже не можна просто видати людям ті 5 LED-лампочок? Ні. Пенсіонерам тепер треба десь знайти 5 тих, що розжарюються. Дивно. Але в магазинах ці лампи розжарювання щось сильно подорожчали. Явне лобіювання розпродажу непотрібних ламп розжарювання і як завжди за рахунок людей. Отже це не є безкоштовно.
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30.11.2023 12:27 Відповісти
ПОТУЖНА допомога !!! І сказать немає чого
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30.11.2023 15:52 Відповісти
Первыми под запрет попали обычные лампы накаливания, выпуск которых в странах Евросоюза был прекращен в 2012 году. Они были признаны неэффективными с точки зрения экономии энергии, а c 2018 года та же участь постигла и галогенные лампы, которые, по мнению специалистов, потребляют лишь на 10% меньше энергии, чем старые лампы накаливания.
Просто перестаньте их производить, открыл лампы по 200 ватт Искра. Зачем? Осрам недавно покупал 1,5 евро за единицу. За 7 евро целое шоу получается, с паспортом в очереди. По другому никак? Электрики немогли поменять или контролёры принести
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30.11.2023 16:04 Відповісти
"Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону"....
А ключ от квартиры, где деньги лежат?
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30.11.2023 16:07 Відповісти
Достатньо картки з ПІНом.
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30.11.2023 16:53 Відповісти
 
 