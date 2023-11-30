Майже вісім тисяч компаній переїхали по Україні від початку повномасштабної війни. Найбільше їдуть із Києва
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Від початку повномасштабної війни 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 27% компаній від загальної кількості компаній виїхали з Києва.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
У трійку регіонів-лідерів, звідки підприємці переїздили від початку повномасштабної, також потрапили Дніпропетровщина (11%) та Донеччина (8%).
Водночас Київ також очолює перелік регіонів, куди переїздять компанії – 22% від загальної кількості релокантів. Попри військові дії та близькість до лінії фронту, підприємці також обирають Харківщину та Одещину – по 10% компаній, що змінили регіони.
Найпопулярніший маршрут переїзду бізнесу – з Києва до Одещини: цей шлях обрали 350 компаній. Другим за популярністю став напрямок з Дніпропетровщини до Києва – 300 компаній, третім – напрямок "Київ-Харківщина" – 289 бізнесів.
Майже половина компаній, що змінили регіон реєстрації, працюють у сфері оптової торгівлі – 44%. На другому місці – компанії у сфері будівництва (6%). Замикають трійцю внутрішньо переміщених підприємств бізнеси, що чинять операції з нерухомістю.
Як повідомлялося, станом на кінець вересня 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались інші регіони – переважно, західні: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.
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