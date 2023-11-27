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В Україні стартував акселератор для інноваційних стартапів у сфері розмінування

розмінування

В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні. У рамках ініціативи стартапи в сфері гумрозмінування отримають різноманітну підтримку, результатом має стати втілення нових сучасних рішень у сертифіковані вироби та технології.

Програма реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно із Kyiv School of Economics.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні передбачає, зокрема:

  • навчальні курси з підприємництва;
  • менторську підтримку від галузевих експертів;
  • реальні випробування технологій на полігоні;
  • peer-to-peer взаємодію та підтримку.

"Учасники навчатимуться підприємництву, випробовуватимуть свої проєкти на полігонах і зможуть (але, звісно, якщо буде якість ідей і компанії) залучити інвестиції для їх розвитку. [...] Ми хочемо значно прискорити процес розмінування, щоб він не зайняв 20 років, як за прогнозами. Через такі акселераційні програми, розвиток технологій і залучення людей та підприємців", – зазначив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту у супроводі менторів та експертів, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.

Реєстрація для участі в програмі доступна за посиланням.

Автор: 

розмінування (116) стартап (206)


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