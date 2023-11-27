Бракує грошей на війну: Путін втричі підвищив акцизи на вино і шампанське для росіян

Російський президент Путін підписав закон про додаткове підвищення акцизів на алкоголь та тютюн.

Відповідний закон оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Згідно із підписаним законом, вже з 2024 року ставка акцизу на вино зросте втричі – до 108 рублів за літр. До цього російське законодавство передбачало, що акциз на вина мав зрости наступного року лише на 1 рубль – до 35 рублів за літр.

Також утричі підвищиться ставка акцизу на ігристі вина, зокрема російське "шампанське". З травня 2024 року вона становитиме 141 рубль за літр, хоча раніше її планували підвищити наступного року лише на 2 рублі – до 47 рублів.

Крім того, закон передбачає додаткове підвищення акцизу на сигарети: згідно з прийнятими в липні змінами, з 1 січня 2024 року акциз на цигарки мав скласти 2731 рубль за 1 тис. штук плюс 16% розрахункової вартості, що обчислюється виходячи з максимальної роздрібної ціни, але не менше 3709 рублів. Тепер акциз складе 2813 рублів за 1 тис. штук плюс 16% розрахункової вартості, але не менше 3820 рублів.

Також підвищать акцизи на тютюн, призначений для вживання шляхом нагрівання, а ставки акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину зростуть вдвічі.

Очікується, що підвищення ставок акцизів дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет з росіян 150 млрд рублів за три роки. Зокрема, у 2024 році російський бюджет отримає близько 39 млрд рублів, у 2025 році – 52 млрд рублів, а у 2026 році – 59 млрд рублів.

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Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.