Німеччина виділить 300 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України
Німеччина надає 300 млн євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.
"Спираючись на наше багаторічне партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро підтримки ремонту та модернізації мереж. "Укренерго" є одним із головних бенефіціарів наших 200 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України", – повідомив посол Німеччини Мартін Єгер.
Він також заявив, що провів плідну розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.
"Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку енергосистеми України. Більше – в планах. Окрім такої необхідної допомоги для ремонту, ми збільшуємо підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – зазначив Єгер.
На початку листопада повідомлялося, що загальна сума зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищила 322 млн євро.
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