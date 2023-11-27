Німеччина виділить 300 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України

Німеччина надає 300 млн євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

"Спираючись на наше багаторічне партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро підтримки ремонту та модернізації мереж. "Укренерго" є одним із головних бенефіціарів наших 200 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України", – повідомив посол Німеччини Мартін Єгер.

Він також заявив, що провів плідну розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.

"Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку енергосистеми України. Більше – в планах. Окрім такої необхідної допомоги для ремонту, ми збільшуємо підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – зазначив Єгер.

На початку листопада повідомлялося, що загальна сума зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищила 322 млн євро.