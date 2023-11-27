Американський гігант Caterpillar отримав дозвіл на продаж активів і остаточно йде з Росії

Російський президент Путін підписав розпорядження, яке дозволяє продати активи у РФ німецькому виробнику автомобільних деталей Schaeffler та американській компанії Caterpillar.

Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ, пише російський "Коммерсант".

Як повідомлялося, німецький виробник автокомплектуючих Schaeffler Group домовився про продаж російського бізнесу ще у грудні 2022 року. Російський бізнес Schaeffler за 10 млн євро ($10,6 млн) викупить російська компанія "ПромАвтоКонсалт" австрійського бізнесмена Загрфіда Вольфа.

Раніше журнал Spiegel повідомив, що гендиректор "ПромАвтоКонсалту" Роман Вовк запропонував використовувати деталі виробництва Schaeffler в автомобілях російського автовиробника ГАЗ, який раніше потрапив під західні санкції. Ішлося, зокрема, про використання запчастин у моделях, що застосовуються для військових перевезень.

Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничовидобувної техніки – американська корпорація Caterpillar – вирішила призупинити постачання та виробництво техніки в Росії у березні 2022 року. Згодом вона домовилася про продаж своїх російських активів місцевому ТОВ "ПСК-Нові рішення".

Caterpillar має два виробничих майданчики в Росії – у Ленінградській області та у Новосибірську, де вироблялися великовантажні самоскиди, гідравлічні екскаватори, кузови для кар’єрних самоскидів, а також компоненти для машин та обладнання.