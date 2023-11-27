Путін дозволив "Роснєфті" Сєчіна ігнорувати вимоги до розкриття інформації через санкції

Російський президент Володимир Путін надав низці компаній, включно з "Роснєфтью" та її дочірніми компаніями, право не розкривати корпоративну інформацію з 1 липня 2023 року через санкційні ризики.

Відповідний указ №903 опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, передає російський Інтерфакс.

Документ дає вказаними у додатку до нього компаніям і банкам право "самостійно визначати склад та (або) обсяг інформації, що підлягає розкриттю (або) наданню".

Такою можливістю компанії мають право скористатися, якщо розкриття чи надання інформації "приведе або може призвести" до запровадження санкцій. При цьому приховані дані все ж необхідно буде надати центробанку РФ.

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Відповідно до переліку, що додається до указу, право самостійно визначати обсяг таких даних отримали 46 організацій. Серед них "Роснєфть" та ряд її структур, "Славнєфть" (на паритетній основі належить "Роснєфті" та "Газпром нєфті"), "Башнєфть", банк "Пєрєсвєт", "Всеросійський банк розвитку регіонів" та інші.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російським компаніям дозволили не розкривати відомості про свою діяльність, однак у липні 2023 російський уряд вирішив не продовжувати дію цього правила щодо частини даних.