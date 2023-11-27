Чехія відновила імпорт російського газу

Деякі трейдери почали імпорт російського газу до Чехії в жовтні.

Інформацію про це підтвердив міністр промисловості й торгівлі республіки Йозеф Сікела, передає Укрінформ із посиланням на Echo24.

За його словами, від січня до кінця жовтня імпорт російського газу склав 79,6 млн кубометрів, тобто 1,2% всього обсягу.

Водночас він наголосив, що це не змінює того факту, що країна остаточно позбулася залежності від російського газу.

"З огляду на останні події, необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати нашу процедуру в межах усього ЄС", – пояснив Сікела.

Він додав, що імпорт російського газу в ЄС не підпадає під санкції, оскільки деякі країни досі не можуть без нього обійтися.

"Проте я б вважав правильним, щоб кінцеві споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які закуповують російський газ", – зауважив міністр.

Раніше чеський економіст Лукаш Кованда повідомив, що заяви політиків про те, що Чехія позбулася залежності від російського газу, дещо розходяться з даними газотранспортної станції в Ланжоті з минулого місяця,

"Із початку жовтня газ на цій прикордонній станції йде вже не з Чехії до Словаччини, як раніше, а зі Словаччини до Чехії. І то в обсязі до 100 гігават-годин на добу. До 40% газу, що імпортується до Чеської Республіки, зараз російського походження", – зазначив Кованда.

За його словами, зростає також імпорт російської нафти до Чехії. Дані показують, що в першому півріччі цього року Чехія імпортувала найбільший обсяг російської нафти за всі перші півріччя за весь період з 2010 року.

"Тим не менш, необхідно сприймати цю подію в більш широкому контексті. Зараз Чехія має краще захищені альтернативні маршрути, ніж до вторгнення Росії в Україну, – шляхи для імпорту неросійських енергоносіїв, або з минулого року вона досягла значного прогресу в будівництві таких маршрутів", – зазначив економіст.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що країна в найближчі місяці позбавиться залежності від постачання нафти з Росії.