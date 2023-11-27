Санкції працюють: Росія неофіційно відмовилась продавати Індії нафту за рупії
У Росії виникли проблеми з продажем нафти до Індії та в інші країни, які не приєдналися до західних санкцій, – вони не можуть знайти життєздатну бездоларову схему оплати.
Як пише Reuters із посиланням на джерела, у липні Індія почала наполягати на оплаті в рупіях, але в Банку Росії вважають отримання доходу в неконвертованій валюті небажаним і неофіційно дали вказівки не приймати цю валюту, передає LIGA.net.
Росія не хоче рупії, бо їх немає куди витрачати: імпорт з Індії в Росію занадто незначний.
За словами двох співрозмовників агентства, у середині серпня принаймні дві великі російські нафтові компанії пригрозили перенаправити з десяток танкерів, здатних перевезти до 1 млн тонн нафти, з Індії до інших пунктів призначення. Як тимчасовий вихід вантажі були оплачені комбінацією китайського юаня, гонконзького долара та дирхаму ОАЕ.
Схожі проблеми Росія має з контрагентами в Африці, Китаї, Туреччині, але Індія – це понад 60% морських постачань російської нафти.
Тому на індійських покупців тиснуть із Росії, щоб вони платили за нафту в китайських юанях, і деякі приватні НПЗ країни на це погодилися. Деякі інші заводи перейшли на оплату в дирхамах ОАЕ, але з жовтня кілька еміратських банків посилили контроль за клієнтами, орієнтованими на Росію, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження "Великої сімки".
Зараз менше ніж 10% російського нафтовидобутку, або 9 млн барелів на день продається за долари та євро, з якими Банк Росії не може працювати через санкції.
Раніше повідомлялося, що уряд Індії виступає проти того, що контрольовані державою нафтопереробні заводи оплачують імпорт російської нафти китайськими юанями.
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