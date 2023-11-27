Китай відреагував на можливу участь у будівництві тунелю в окупований Крим

Міністерство закордонних справ Китаю вважає повідомлення ЗМІ про нібито плани Росії та Китаю побудувати підводний тунель до Криму безпідставними і не коментуватиме їх.

Про це речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив на брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", – сказав представник МЗС КНР.

Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, Росія за підтримки Китаю хоче побудувати під Керченською протокою підводний тунель, який був би захищений від ракетних атак України.

Публікація видання базувалася на перехопленому українськими спецслужбами листуванні російських чиновників. Видання підтвердило справжність цих повідомлень за допомогою інших джерел. Зокрема, виявилось, що в окупованому Криму нещодавно вже зареєстрували російсько-китайський консорціум за участю осіб, про яких ішлося у перехопленому листуванні.

В одному з перехоплених листів зазначається, що китайська будівельна корпорація CRCC братиме участь у проєкті лише на умовах конфіденційності, якщо про неї не згадуватимуть в документах через ризик накладення санкцій. В іншому листі йдеться про те, що проєкт готовий профінансувати китайський банк. Вартість тунелю попередньо оцінюють у $5 мільярдів.