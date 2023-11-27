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Більше половини українців не вірять у можливість не давати хабарі, – опитування

взятка,врач,конверт

53% українців переконані, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього неможливо обійтися, не згодні з таким твердженням лише 24% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 27-30 липня соціологічною групою "Рейтинг" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Крім того, 49% респондентів вважають, що більшість українців не платять податки, якщо у них є така можливість. З цим твердженням не згодні 24% опитаних.

Стільки ж (49%) вважають, що більшість українців не відмовлятимуться від отримання пільг та субсидій, якщо їх не призначили, але є можливість її "вибити". Не згодні з цим 25% опитаних.

Більше половини українців не вірять у можливість не давати хабарі, – опитування 01

При цьому 33% опитаних згодні із твердженням, що краще самостійно вирішувати власні проблеми, ніж платити податки і чекати на їх вирішення від влади чи держави. 45% із цим не згодні.

Крім того, 31% опитаних заявив, що намагається використовувати свої знайомства чи зв'язки, якщо їм потрібно звернутися до державних чи муніципальних органів. Не погоджуються з цим 48% опитаних.

У ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення та регіоном проживання. Статистична похибка (з довірчою ймовірністю 0,95) трохи більше 2,2% для значень близьких до 50% і трохи більше 0,8% для значень близьких до 5%.

Автор: 

хабар (502) корупція (465) податки (2393) опитування (324)


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Топ коментарі
+19
Українці не платять хабарі.
Хабарі в українців - ВИМАГАЮТЬ.
Стаття за здирництво (вымогательство).
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27.11.2023 17:01
+12
Опитування проводили серед "слуг народу" і чиновників зеленського/ермака?
Особисто з 2014 року нікому не дав і не взяв жодної взятки, просто немає потреби. На побутовому рівні корупція в Україні вже давно практично відсутня, уся корупція в керівництві країни.
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27.11.2023 17:01
+10
Така система була заснована ще задовго до Кучми. Просто Кучма був її логічним продовженням.
Приміром, в радянські часи, ще за дуже задовго до "Перестройки", в тому ж таки Києві, щоби влаштуватися працювати міліціонером, треба було заплатити 5000 рублів.
Це лише один приклад. А було ж чимало й інших "цікавих спеціальностей", як отой же таки "товаровєд", чи, наприклад, "м'ясник".
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27.11.2023 17:29
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Українці не платять хабарі.
Хабарі в українців - ВИМАГАЮТЬ.
Стаття за здирництво (вымогательство).
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27.11.2023 17:01 Відповісти
Така система "заснована" Кучмою
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27.11.2023 17:04 Відповісти
Така система була заснована ще задовго до Кучми. Просто Кучма був її логічним продовженням.
Приміром, в радянські часи, ще за дуже задовго до "Перестройки", в тому ж таки Києві, щоби влаштуватися працювати міліціонером, треба було заплатити 5000 рублів.
Це лише один приклад. А було ж чимало й інших "цікавих спеціальностей", як отой же таки "товаровєд", чи, наприклад, "м'ясник".
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27.11.2023 17:29 Відповісти
За посаду "мєнта" нічого ніхто в Україні не платив. В Грузії, Вірменії, Узбекистані та Азербайджані платили. У нас платили лише за "місця в торгівлі". А ще за місця в університетах на торгівельних, мистецьких, політичних та юридичних факультетах. В країні яка пережила Голодомори і масові репресії "мєнтом" бути западло. Тільки дрімучі селюки до 1974 року йшли "в мєнти" після армії щоб уникнути сільського безпаспортного рабства. Громадяни України в середньому отримували 7 копійок з заробленого карбованця в місті і менше 3 копійок в селах. Тому крали всі. Тягли все до чого могли дотягнутися і робітники і селяни. Людибачили і знали що влада їх грабує і просто "повертали своє" - "Україна - рідна мати. Не вкрадеш не будеш мати". ... За 30 років Незалежності мало що змінилось. За совка податки були 93% з заробленого. Зараз 80%. Тому крадуть але вже "модернізованим крадійництвом" і в цьому процесі хабарництво є стрижнем. Як і з 1917 року в Україні джерелом багатства і добробуту є не чесна праця а "влада", точніше "владна посада" яка дозволяє обкрадати те бидло яке звикло отримувати 7 копійок з заробленого карбованця. То чого ж ми стали жити гірше? Все просто. За совка бюджетної "номенклатури" було 3 тисячі, а зараз "державних службовців" стало 285 тисяч, але їх "апетити" зросли до 51% ВВП на власне утримання.
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27.11.2023 19:10 Відповісти
Така система застосована ще совком.......хто старший пам'ятає.... На свята в дітсадку, в школі всі несли квіти кому ?????? Вчителям, потім більш "багаті" несли короткі цукерок, щось дороге та дефіцитне, то само і в вишах, тільки там вже йдуть і гроші, за екзамени за вступ за здачу сесії, це все і є " ХАБАР " і так по сьогодні......хочеш швидше щось..... плати, хочеш зробити якісь документи, плати!!! Про що мова, ми всі давали і даєм хабарі і з цим треба боротися!!!!
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27.11.2023 19:11 Відповісти
За всіх не розписуйтесь. Я не давав хабарів за совка і не даю зараз. І батьки мої не давали. Ніколи, нікому і ні за що. Було таке що переплачував за виконання робіт, але на всі прозорі натяки на отрмання хабара завжди посилав нах в грубій формі. Як правило ніхто не скаржився і з переляку виконували посадові обовязки. Навіть жоден мєнт на дорогах не зміг струсити з мене навіть копієчки у свою кишеню.
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28.11.2023 03:01 Відповісти
Не так. Взятка всегда начинается с самого низа, от народа, нас. Мы провоцируем первые--- предлагая взять. А потом тот кто взял, гарантирует себя на дальнейшее, часть отдает выше, для крыши своей. И текут ручейки вверх. А уже потом сбрасывают сверху расценки. Нужно не давать любой ценой. Мы это никогда не умели и не пробовали.
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27.11.2023 17:39 Відповісти
Взятка это обход закона. Взятка начинается когда закон легче обойти, чем ему следовать. Так что все начинается с кривых законов.
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27.11.2023 17:47 Відповісти
Не совсем так...во многих небольших населенных пунктах любое устройство на любую работу в госучреждение идет только за взятку...иначе тебя просто не возьмут...при том, что зп - низкие.
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27.11.2023 17:53 Відповісти
Потому что нельзя устроиться по закону. Все беды всегда от плохих законов, а не людей.
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27.11.2023 18:13 Відповісти
Почему "нельзя устроиться по закону"? По закону как раз можно, если бы взяточники не сидели на должностях и не отказывались бы брать людей без взятки.
Точно также на многих предприятиях с тобой откажутся заключать контракты на поставк чего-то на предприятие, если ты не дашь откат...просто потому, что у коррупционеров есть право принимать решение - они за это решение требуют взятки/отката.
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27.11.2023 19:14 Відповісти
Ну вот потому что по закону у них есть право принимать такое решение. В этом проблема закона.
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27.11.2023 19:16 Відповісти
саме так...
закони прописані так що ніхрена не доб"єшся тим законом...
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27.11.2023 17:52 Відповісти
Я не вимагаю, наприклад. Самі пропонують "домовитися"
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27.11.2023 20:06 Відповісти
Здирництво - це дещо інше. Здирник, вимагаючи гроші, погрожує чимось гіршим у разі їх несплати. А хабарництво - це "взаємовигідна угода". Не сплативши хабаря ти просто не отримаєш щось краще.
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28.11.2023 12:01 Відповісти
Опитування проводили серед "слуг народу" і чиновників зеленського/ермака?
Особисто з 2014 року нікому не дав і не взяв жодної взятки, просто немає потреби. На побутовому рівні корупція в Україні вже давно практично відсутня, уся корупція в керівництві країни.
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27.11.2023 17:01 Відповісти
найбльша помилка - опинитися зачиненим у світі, котрий створив сам. більшість українців готові давати хабар для вирішення різних питань!
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27.11.2023 17:06 Відповісти
може підкажете для прикладу, яке питання звичайним українцям треба обов'язково вирішувати через хабар?
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27.11.2023 17:11 Відповісти
Лікування.Чи це не хабар по вашему?
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27.11.2023 17:16 Відповісти
Можна купити медстраховку і більше не давати хабарів.
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27.11.2023 17:19 Відповісти
Мав справу з страх.агенціямі з приводу дтп-з тих пір не маю жодного бажання мати справу з українською страховою системою взагалі.Лохотрон.
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27.11.2023 17:53 Відповісти
медстраховка і страховка по ДТП - то трохи різні речі. Майже в усіх конторах, шо я працював в Україні, медичну страховку або давали так, або за символічну плату. І я жодного разу не пожалкував, шо вона є. Як шось надо - звониш координатору, і вони там знаходять лікаря, замовляють лікі в аптеці з доставкою додому і всяке таке. І майже без черг, бо в 99% це платні клініки і там все по запису.
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27.11.2023 17:58 Відповісти
Так,згоден-це різні речі,але люди в системі-тіж самі,все направлено на те,щоб не виплатити гроші.
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27.11.2023 18:05 Відповісти
є альтернатива у вигляді платних медзакладів без хабарів. Єдиний нюанс, коли йдеш до конкретного спеціаліста, а він працює в державному закладі, тоді, так.
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27.11.2023 17:21 Відповісти
Заграничные виллы военкомов. Я уже не беру в расчет таможню, погранцов и полицию. Количество скандалов об этом ярко говорит. Ну а медицина... тут уже никто не сможет разобраться, потому что простые люди сами несут, не дожидаясь предложения о взятке.
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27.11.2023 17:58 Відповісти
"но можно і нє платіть... єслі рєзультат вас не інтересуєт" (С)
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27.11.2023 18:00 Відповісти
Да ладно. Сам лежал. По четыре-пять наименовань ежедневно и в какой аптке обязательно покупать. А соседи по палате просили родственников привозить гостинцы из деревни медперсоналу. Видимо там и бабулесы были. А с меня 36 штук содрали на лекарства, правда ходить снова не стал, даже руки начинали не слушаться. Через полтора месяца выписали с диагнозом "ходить больше не будешь". Моя жена просила знакомогоотвезти домой и дотащить до квартиры. Это было 5 марта. Поездил на компьютерном кресле по дому и меня посетила мысль не пить эту груду лекарств. 11 мая снова начал ходить. Не сразу, конечно, вдоль стенок, но начал...
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27.11.2023 18:11 Відповісти
Для прикладу: взятки у вузах, коли студенти дають взятки за заліки і екзамени,а на заочному можна вважати що кожен студент по суті дає взятки і майже і не відвідує пари. Взятки у мсеках для того щоб оформити собі інвалідність і получати бабки на халяву. Взятки для нарахування незаслужених пенсій. Взятки для будівництва у місцях які заборонені законом. Взятки в лікарнях, починаючи від взяток медсестрам,щоб швидко отримувати потрбні справки і не чекати в чергах до взяток лікарям за певні довідки. Взятки оцінювачам нерухомості щоб ті оцінювали нерухомість в тій ціні за котру не треба буде сплачувати податки державі, купу схем по мінімізації виплат податків. Взятки на кордоні для того щоб завозити товари сюди без розтаможки. Взятки коли хочуть когось влаштувати на роботу на хороше місце.

недавно був у лікарні, так там тітонька одна виписувалася уже з стаціонару і говорить іншій "Ой як гарно Людмила Іванівна лікувала, треба дати хоч 500 гривень,а то не по людськи якось, встидно буде". Тобто в українців не дати взятку це встидно, це апогей уже ідіотизму
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27.11.2023 18:58 Відповісти
Ну, студенти дають хабарі, щоб не вчитися. Тому ледарів і дебілів треба обдирати як баранів)
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28.11.2023 11:47 Відповісти
Ну так а дебілів і ледарів завжди більше ніж тих хто хоче вчитися і щось робити. тому що людина істота лінива, мозок завжди коли є можливість не напрягатися намагається це робити, щоб зберігати енергію, еволюція до цього привчила. І для того,щоб щось робити чи вчитися треба пересилювати себе і докладати зусиль,виходити з зони комфорту, далеко не кожен на це здатний
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28.11.2023 12:10 Відповісти
Ви ще не стикалися з розмінуванням вашої ділянки. Харківська обл., щоб до вашого дачного будинка (був під окупацією) прийшла бригада МЧС і дала акт що ділянка безпечна, треба, не буду навіть писати цифри, але можна і без хабаря, будете в черзі 10тис 595им, років через п'ять підійде
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27.11.2023 20:07 Відповісти
Ну например я как-то оказался в Киеве без бумажки с пропиской для платикового паспорта, а она понадобилась по работе. Пошел в ближайшее отделение ДМС, там мне сказали конечно сделаем, но по закону у нас есть неделя для изготовления такой справки, тогда за ней и приходите. Я сказал, что нужно срочно, меня отправили к начальнице, та в открытую перед присутствующими в кабинете, огласила прайс (200 грн), получила от меня деньги при всех, и улыбнувшись, пригласила прийти через 15 минут.
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28.11.2023 08:24 Відповісти
На побутовому рвіні відсутня? То у вас мабуть неповнолітніх дітей немає. У садочках та школах збирають на штори та ремонт, аж гай шумить...
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27.11.2023 17:08 Відповісти
діти вчаться в платній школі, про звичайні я не в курсі. окрім того, зібратись на штори - це що, хабар?
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27.11.2023 17:14 Відповісти
Це здирництво.
Так само і в дитячих садках - племінниця ходила в один садок - там постійно збирали - то на штори, то на миючі засоби, то е на щось. Іншу племінницу відправили до іншого садку - теж державному - там нічого не потрябно здавати - коли задали питання щодо миючихх засобів - відповіли, що держава всім забеспечує.
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27.11.2023 17:56 Відповісти
Не здавайте точку, бо потрапить у систему.
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28.11.2023 11:49 Відповісти
Як я зрозумів - це не система, це корупційна "ініціатива на місцях". Кожен такий заклад - це вотчина його керівництва і воно творить що забажає.
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28.11.2023 11:52 Відповісти
Давно були в лікарні?
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27.11.2023 17:10 Відповісти
тьфу тьфу. Сімейному лікарю ні разу не платив. По серьозним питанням звертався в платні заклади, там по квитанції оплата.
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27.11.2023 17:15 Відповісти
Добре що у вас в місті є платні лікарні.У нас немає.Батьку робили грижу -30 тис.гривень.Міська лікарня маленького районного містечка.
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27.11.2023 17:19 Відповісти
пропонуєш за попеску голос віддати? що там на румунії кажуть?
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27.11.2023 17:07 Відповісти
Ви сформулювали основні виклики представницької демократії. так би мовити, два її джерела та дві складові частини. тому маємо те, що маємо.
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27.11.2023 17:40 Відповісти
нація хабарників. все закономірно. ми ще не доросли до цивілізації
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27.11.2023 17:05 Відповісти
Так, ви ще не доросли. Як малі діти: треба створити людям проблему
і брати гроші за її "вирішення". "Гроші з повітря". "Уміння жити".
"Щоб у нас все було, і на за це нічого не було", - так міркують
тільки наівні діти.
Потім дивуються,що на них дивлятьмя не так, як їм бі хотілось.
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27.11.2023 17:10 Відповісти
я ЛИШЕ ЧАСТКОВО погоджуюсь, що хабар - ініціатива виключно сторони, котра його бере.
на мою думку, більшість громадян радо дадуть хабар, щоб уникнути проблем, навіть тоді, коли хабар не вимагають. це - наш менталітет, сформований столяттям радянської дійсності і пострадянської україни
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27.11.2023 17:50 Відповісти
Близько знайомий з молодим німцем. Інженер. Цілком адекватна людина. Дуже довгий час займався оформленням свого нового будинку, оскільки ділянка офіційно була вже за межами населеного пункту, хоч і безпосередньо прилягала до нього. Розповідав, як довелося побігати по їхнім інстанціям. На моє питання: чи давби хабаря, щоб спростити собі життя, той сказав, що звичайно б дав, але нема можливості.
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27.11.2023 18:11 Відповісти
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27.11.2023 17:08 Відповісти
Всякий, хто вище, то нижчого гне,
Дужий безсильного давить і жме;
Бідний багатого - певний слуга,
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга.

Всяк, хто не маже, то дуже скрипить:
Хто не лукавить, то ззаду сидить,
Всякому рот дере ложка суха, -
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
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27.11.2023 17:11 Відповісти
Як бачимо, з часів Григорія Сковороди нічого не змінилося...
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27.11.2023 17:14 Відповісти
Це Котляревський, "Наталка-Полтавка"
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27.11.2023 20:09 Відповісти
https://nashe.com.ua/song/15336
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27.11.2023 20:20 Відповісти
Ааа, ну нормально . Шашличники можуть і далі красти і брати хабарі.
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27.11.2023 17:14 Відповісти
До війни займався великим корпоративним бізнесом. Відводив землю, будував промислові об'єкти.

НІХТО. НІКОЛИ не вимагав в мене хабарі. Не знаю, чому - все вирішувалося і так.

Єдине, що пригадую - колись, ще за Кучми, генералу податкової міліції треба було заносити відкати за відшкодування ПДВ по експортним контрактам. Ми з ним розібралися. Вже давно не генерал.
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27.11.2023 17:15 Відповісти
Може в вас був спеціальний відділ для вирішення питань. І ви займалися своєю справою, а вирішенням питань займалися інші люди. Бо питання можна вирішувати по різному і хабарі - то не єдиний метод .
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27.11.2023 17:24 Відповісти
В мене завжди була і є основна особиста проблема, ща заважає жити. Дурний принцип - хочеш зробити гарно - роби сам )))

На війні, до речі, в тому ж амплуа. Все не розумів, як можна повернутися з позиції і валятися, плювати в стелю до наступного виходу. Тому самотужки вирішував питання по РАО, по МТЗ та строєвій )) І ще й виходило ))І непогано виходило ))
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27.11.2023 17:31 Відповісти
Це насправді не дуже гарна риса для керівника . Людські можливості обмежені і декілька людей (за умови, шо вони достатньо кваліфіковані і стимульовані) завжди зроблять більше ніж один. І поки обʼєми задач дозволяють їх вирішення однією людиною - все ОК. А потім стає не ОК.
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27.11.2023 17:42 Відповісти
Знаю, друже. Дякую Треба змінюватися.
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27.11.2023 18:30 Відповісти
Більшість з них ніколи хабарі не давали. Тай про хабарі знають лише з телевізора. Треба з себе починати. Наприклад не пити за кермом. 12 годин після келиху пива. Але ж впевненість, що 50 грам можна. А потім намагатись відкупитись та скиглити, що поганий поліцай точно взяв би, але мало було з собою налу.
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27.11.2023 17:19 Відповісти
є хабар, а є подяка
хабар дається до того як, а подяка, після того як
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27.11.2023 17:32 Відповісти
Все все знаем, давно, но бред несём. Кому? Опять же---себе! Перечисляю--- пожарный инспектор, технадзор, участковый мент, уч- врач, завуч в школе, мсэк, ветврач свинюку продать, санпаспорт, и вишенка на тортик--- паспортистка! МРЭО, ГИБДД, ОВИР, взятка в ВУЗ не считается--- это врождённое. В остальном пукин виноват. А кто тогда если не он. За суды и прокарутуру не забыл--- то святое.
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27.11.2023 17:33 Відповісти
Де ви такі, гниди, беретеся. За 52 роки життя давав хабар тільки два рази (і обидва рази можна було не давати): лікарю 100 грн. і московському мєнту 50 руб. Все!
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27.11.2023 18:20 Відповісти
Так ви свинюку не продавали!
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28.11.2023 11:53 Відповісти
Весной оформлял авто. Потратил часа 3 времени. Знакомые потом сказали, что 200 у.е
сэкономил. Никто ничего не вымогал. Нудновато конечно. Но я 66.66 у.е в час пока не
зарабатывю
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27.11.2023 18:44 Відповісти
Оформляла авто під час блекауту. Витратила 20 хвилин, хабар не давала, а записалась в електронну чергу, теж витратила 3 хвилини.
А ті хто не хотів через електронну чергу, з нахабним виглядом просувалися поміж тих хто записавсь.
Деякі люди не можуть спокійно спати, щоб не сунути таким жеж покидькам всрані 200$.
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28.11.2023 08:58 Відповісти
Якби оті від яких ''щось'' залежить діяли згідно закону і не вигадували ''штучні перешкоди'' які ж самі пропонують вирішити за певну плату то не було би ніяких хабарів!
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27.11.2023 17:40 Відповісти
Що значить українці не платять податки , коли можуть ? Податки плататять всі. У більшості товарів податків більше чим собівартість товару - акцизи , пдв - в пальному , енергоносіях , товарах.

Ще одне питання - українці не платять податки , коли можуть . Є законні способи мініміззації податків - і чому це чиновники вважають , що вони змужуть краще розпорядитися грошима чим платник податків ?

Якби людина клала б кошти , які платить в пенсійний - в депозити чи у валюту - вона в кінці життя могла б достойно жити , а не ходити з простягнутою рукою до чиновника - просячи повернути нею ж вкладені кошти
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27.11.2023 18:05 Відповісти
Ну, не знаю... За свої 63 ніколи не давав і не брав. Як на мене то ті 53% мабуть давали, навіть коли й не вимагали. Це моя думка. Завжди дивувало коли хабар давали лікарю, або при влаштуванні на роботу.
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27.11.2023 18:19 Відповісти
Це стереотип у людей котрі думають,що без взятки ніхто нічого робити не буде,а буде, тому що якщо у когось є обовязки то він змушений їх виконувати. І тут нікуди не дітися. І хабарники ясна річ коли їм за їх роботу котру вони мають виконувати безплатно ще й дають гроші в кишеню проти не будуть
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27.11.2023 19:05 Відповісти
а, просто, не давати хабарі хто-небуть пробував? Чи какая разніца?
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27.11.2023 18:29 Відповісти
Ото часи настали...в 2014 хотіли викорінити таке явище як хабарі...після 2019 схоже все змінилося...все "по-новому"...)))
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27.11.2023 18:30 Відповісти
Не давав ніколи і ніколи не дам
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27.11.2023 18:42 Відповісти
Не давати можна,і це працює, просто справа в тому,що на тебе усі будуть косо дивитися і навіть з нерозумінням ставитися. Я бачив картину як у лікарні одна жінка категорично відмовлялася давати взятку медсестрі котрій усі сунули по 200 грн, щоб та вчасно приходила і давала добре уколи, бо багато бабусь думали,що якщо всунуть ті 200 грн то до них буде гарне відношення. Та жінка принципово того не хотіла робити, і медсестра ясна річ приходила і робила уколи навіть без тих 200 грн,тому що це її робота. А ті бабульки були злі як собаки на ту жінку, бо по суті вона без взятки получала те саме що і вони але не платила гроші і дивилися на неї вовком Суспільство у нас також хворе
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27.11.2023 19:02 Відповісти
подарунки до 500 грн, це не хабари, це чайові. Чайові можна і дати.
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27.11.2023 19:14 Відповісти
ага,чайові, а потім ті чайові переростають в традицію на постійній основі, в звичку і само собою розуміючі речі, і даються уже не тільки в лікарнях,але й в інших установах і уже в іншому еквіваленті. Якщо я приходжу в державну клініку де працюють лікарі,медсестри і увесь персонал на податки народу то ніякі чайові я не зобовязаний платити, це не ресторан
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27.11.2023 19:19 Відповісти
Значить ви не були важко хворі, або ваші близькі. Коли держава не оплачує, бо в пакеті немає такої хвороби. Коли чипляєшься за кожну соломинку, щоб вижити. Тільки при ковиді більш менш все безкоштовно було, і то за КТ довелося сплачувати. Я би медицину не ставив за хабарі, там дуже велика системна проблема, бо в нас немає державного обов'язкового медичного страхування. Набагато більше шкоди країні приносять хабарі у органах влади, реєстрах, судах, поліції, МРЕО тощо..
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27.11.2023 20:12 Відповісти
Ясно що корупція у владі також приносить шкоду. Але скільки народ сосе з бюджету коштів по липових інвалідностях? В кожному селі ледве не кожен другий собі робить липові справки і потім від 2000 получає. У нас пів країни інвалідів і пів країни пенсіонерів, і усі получають бабки з бюджету, це ж колосальні гроші, в купі з іншими сотнями схем,плюс коррупція у владі от і в результаті получається. У нас по суті 65% населення ніякого вкладу у ввп не приносить. Плюс коррупція на усіх рівнях,давання взяток,кумівство і все інше то тут і не дивно що Україна за 30 років опинилася на дні. Тут проблема комплексна і не тільки у владі,а в суспільстві в цілому. Ця влада не з марсу прилетіла де суть їхнього життя це корупція на землю обітованну Україну де живе ідельно і кристально чистий народ котрого хоч до рани прикладай, це нонсенс,такого в природі не буває. Корупція це свого роду бізнес, по родажу послуг з вирішення проблем, якщо б на цей бізнес не було попиту то він би не працював
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27.11.2023 20:45 Відповісти
Цікаво б подивитись розклад за віком і регіоном. Тоді зрозуміємо, чи є в нас майбуне і де.
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27.11.2023 18:47 Відповісти
Взяточничество это дорога с двухсторонним движением. Ни один даже самый матерый взяточник не возьмёт взятку, если ее ему не дать. Украинцы сами привыкли незаконно решать свои вопросы за деньги - преподу за экзамен, врачу за левый больничный, менту за после вчерашнего.
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27.11.2023 18:51 Відповісти
Я навіть не вмію їх давати)
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27.11.2023 19:13 Відповісти
Я теж, родичі завжди мене сварять що не віддячив.
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27.11.2023 22:35 Відповісти
У нас все законы выписаны так что чиновник сам решает, прав ты или не прав, давать или не давать)))
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27.11.2023 19:14 Відповісти
Сама державна система, яку побудував Кучма , є корупційною ( про це казали і іноземці у свій час) .... всі пам'ятають, що саме медведчук був головою адміністрації президента України при Кучмі і допомагав будувати саме таку , так схожу на російську, державну систему.... Але ж не кучма, ані яник-зек не стали просто так "президентами"... Саме їх обрав 'мудрий нарід"... тепер маємо закони, прийняті "ручними партєйками" , для задоволення бажань певних олігархічних груп , але не на користь народу у цілому..
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27.11.2023 19:22 Відповісти
Моя думка, що приблизно таке співвідношення: 50% та 24% - між людьми які покладаються на стереотипи та чутки, та між тими, хто покладається на свою проактивність та свій досвід.

В повсякденному житті хабарі давно вже не потрібні, років не менше 8, і ті хто їх дають, просто лінуються скористатися гуглом, ЦНАПом адо порадами спеціалістів.
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27.11.2023 20:28 Відповісти
Так люди досі по інерції їх дають і навіть прагнуть давати,коли і не просять)) Та звикніть вже. Якщо в лікарні,нічого,нікому не давайте. Якщо вимагають: на гарячу лінію НЗСУ. В школах припиніть купувати "штори". Іх купить відділ освіти без вашої допомоги. Просто припиніть це! І все буде,як ми хочемо.
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27.11.2023 22:15 Відповісти
Українець ходить як обісраний коли щось отримує по закону без хабаря, заспокоюється тільки коли всучить хоч пляшку коньяку або "чикулядку".
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27.11.2023 22:32 Відповісти
Це точно. Масовий психоз якийсь.
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28.11.2023 09:29 Відповісти
бо немає дієвого інструменту як приборкати хабарника якщо чинуша шантажує,

суди то цирк - хто заплатить той і отримає правильне рішення,
прокуратура за винагороду може закрити справу
і т.д.
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27.11.2023 23:53 Відповісти
А це і є джерелом корупції. Саме це і ніщо інше. Це і є ті роги на голові народу, який бачить свою рогату тінь і намагається у тіні спилити роги, а не зі своєї голови.
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28.11.2023 11:55 Відповісти
Просто всі тарифи мають бути публічні, а хабарі менші 30 млн євро для держслужбовців, вищих від начальника сектору в ЦОВВ - заборонити довічним з конфіскацією. Жодних біткойеів та іншої дряні - або євро, або метри. В Європу ж ідем.
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28.11.2023 12:01 Відповісти

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