Більше половини українців не вірять у можливість не давати хабарі, – опитування

53% українців переконані, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього неможливо обійтися, не згодні з таким твердженням лише 24% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 27-30 липня соціологічною групою "Рейтинг" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Крім того, 49% респондентів вважають, що більшість українців не платять податки, якщо у них є така можливість. З цим твердженням не згодні 24% опитаних.

Стільки ж (49%) вважають, що більшість українців не відмовлятимуться від отримання пільг та субсидій, якщо їх не призначили, але є можливість її "вибити". Не згодні з цим 25% опитаних.

При цьому 33% опитаних згодні із твердженням, що краще самостійно вирішувати власні проблеми, ніж платити податки і чекати на їх вирішення від влади чи держави. 45% із цим не згодні.

Крім того, 31% опитаних заявив, що намагається використовувати свої знайомства чи зв'язки, якщо їм потрібно звернутися до державних чи муніципальних органів. Не погоджуються з цим 48% опитаних.

У ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення та регіоном проживання. Статистична похибка (з довірчою ймовірністю 0,95) трохи більше 2,2% для значень близьких до 50% і трохи більше 0,8% для значень близьких до 5%.