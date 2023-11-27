Більше половини українців не вірять у можливість не давати хабарі, – опитування
53% українців переконані, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього неможливо обійтися, не згодні з таким твердженням лише 24% українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного 27-30 липня соціологічною групою "Рейтинг" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Крім того, 49% респондентів вважають, що більшість українців не платять податки, якщо у них є така можливість. З цим твердженням не згодні 24% опитаних.
Стільки ж (49%) вважають, що більшість українців не відмовлятимуться від отримання пільг та субсидій, якщо їх не призначили, але є можливість її "вибити". Не згодні з цим 25% опитаних.
При цьому 33% опитаних згодні із твердженням, що краще самостійно вирішувати власні проблеми, ніж платити податки і чекати на їх вирішення від влади чи держави. 45% із цим не згодні.
Крім того, 31% опитаних заявив, що намагається використовувати свої знайомства чи зв'язки, якщо їм потрібно звернутися до державних чи муніципальних органів. Не погоджуються з цим 48% опитаних.
У ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення та регіоном проживання. Статистична похибка (з довірчою ймовірністю 0,95) трохи більше 2,2% для значень близьких до 50% і трохи більше 0,8% для значень близьких до 5%.
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Хабарі в українців - ВИМАГАЮТЬ.
Стаття за здирництво (вымогательство).
Приміром, в радянські часи, ще за дуже задовго до "Перестройки", в тому ж таки Києві, щоби влаштуватися працювати міліціонером, треба було заплатити 5000 рублів.
Це лише один приклад. А було ж чимало й інших "цікавих спеціальностей", як отой же таки "товаровєд", чи, наприклад, "м'ясник".
Точно также на многих предприятиях с тобой откажутся заключать контракты на поставк чего-то на предприятие, если ты не дашь откат...просто потому, что у коррупционеров есть право принимать решение - они за это решение требуют взятки/отката.
закони прописані так що ніхрена не доб"єшся тим законом...
Особисто з 2014 року нікому не дав і не взяв жодної взятки, просто немає потреби. На побутовому рівні корупція в Україні вже давно практично відсутня, уся корупція в керівництві країни.
недавно був у лікарні, так там тітонька одна виписувалася уже з стаціонару і говорить іншій "Ой як гарно Людмила Іванівна лікувала, треба дати хоч 500 гривень,а то не по людськи якось, встидно буде". Тобто в українців не дати взятку це встидно, це апогей уже ідіотизму
Так само і в дитячих садках - племінниця ходила в один садок - там постійно збирали - то на штори, то на миючі засоби, то е на щось. Іншу племінницу відправили до іншого садку - теж державному - там нічого не потрябно здавати - коли задали питання щодо миючихх засобів - відповіли, що держава всім забеспечує.
і брати гроші за її "вирішення". "Гроші з повітря". "Уміння жити".
"Щоб у нас все було, і на за це нічого не було", - так міркують
тільки наівні діти.
Потім дивуються,що на них дивлятьмя не так, як їм бі хотілось.
на мою думку, більшість громадян радо дадуть хабар, щоб уникнути проблем, навіть тоді, коли хабар не вимагають. це - наш менталітет, сформований столяттям радянської дійсності і пострадянської україни
Дужий безсильного давить і жме;
Бідний багатого - певний слуга,
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга.
Всяк, хто не маже, то дуже скрипить:
Хто не лукавить, то ззаду сидить,
Всякому рот дере ложка суха, -
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
НІХТО. НІКОЛИ не вимагав в мене хабарі. Не знаю, чому - все вирішувалося і так.
Єдине, що пригадую - колись, ще за Кучми, генералу податкової міліції треба було заносити відкати за відшкодування ПДВ по експортним контрактам. Ми з ним розібралися. Вже давно не генерал.
На війні, до речі, в тому ж амплуа. Все не розумів, як можна повернутися з позиції і валятися, плювати в стелю до наступного виходу. Тому самотужки вирішував питання по РАО, по МТЗ та строєвій )) І ще й виходило ))І непогано виходило ))
хабар дається до того як, а подяка, після того як
сэкономил. Никто ничего не вымогал. Нудновато конечно. Но я 66.66 у.е в час пока не
зарабатывю
А ті хто не хотів через електронну чергу, з нахабним виглядом просувалися поміж тих хто записавсь.
Деякі люди не можуть спокійно спати, щоб не сунути таким жеж покидькам всрані 200$.
Ще одне питання - українці не платять податки , коли можуть . Є законні способи мініміззації податків - і чому це чиновники вважають , що вони змужуть краще розпорядитися грошима чим платник податків ?
Якби людина клала б кошти , які платить в пенсійний - в депозити чи у валюту - вона в кінці життя могла б достойно жити , а не ходити з простягнутою рукою до чиновника - просячи повернути нею ж вкладені кошти
В повсякденному житті хабарі давно вже не потрібні, років не менше 8, і ті хто їх дають, просто лінуються скористатися гуглом, ЦНАПом адо порадами спеціалістів.
суди то цирк - хто заплатить той і отримає правильне рішення,
прокуратура за винагороду може закрити справу
і т.д.