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Новини
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Банк інвесткомпанії ICU звільнив Пасенюка і Стеценка після скандалу з виплатою премій під час війни

пасенюк

Банк "Авангард" на вимогу Національного банку України (НБУ) вивів з наглядової ради своїх основних бенефіціарів – засновників інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.

Відповідне рішення 23 листопада ухвалив єдиний акціонер банку – кіпрська компанія Westal Holdings, пише українська редакція Forbes.

Нацбанк вимагав прибрати власників групи ICU з наглядової ради "Авангарду" ще в травні, заявивши, що вони не відповідають "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності" через отримані премії у розмірі 580 млн грн на двох.

"Авангард" вже подав кандидатури Максима Грінченка та Григорія Овчаренка на заміну бенефіціарам ICU. НБУ погодив їх 21 листопада, а 23 листопада акціонер банку звільнив Стеценка і Пасенюка з наглядової ради.

Раніше видання ZN.UA з'ясувало, що Стеценко та Пасенюк отримали по 290 млн грн премії за рахунок прибутку "Авангарду", який банк заробив завдяки сумнівній ситуації із заарештованими ОВДП "Міжнародного розрахункового банку" (колишній "Сбєрбанк Україна").

Цю дочку російського "Сбєрбанку" відправили на ліквідацію з початком повномасштабного вторгнення РФ, а її активи передали державі. Однак виявилося, що у березні 2022 року суд за клопотанням прокурора наклав арешт на ОВДП, які належали колишньому "Сбєрбанку" на 9 млрд грн. Відтак вони залишились на рахунках ICU в банку "Авангард", а кошти від сплати відсотків за ними і від погашення цих цінних паперів банк вкладав у депозитні сертифікати НБУ.

Завдяки арешту цінних паперів на вимогу прокурора, банк додатково заробив 630 млн грн, з яких 580 млн сплатив Стеценку і Пасенюку. Рішення про цю премію ухвалив кіпрський акціонер банку Westal Holdings, яким опосередковано володіють Стеценко і Пасенюк.

Нацбанк вважає це конфліктом інтересів, а також фактичною сплатою дивідендів, що в умовах воєнного стану заборонено. Через це регулятор визнав Стеценка і Пасенка не відповідними "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності" і наказав банку звільнити їх з наглядової ради.

Самі Стеценко і Пасенюк не погоджуються з рішенням Нацбанку і подали позови до суду з вимогою скасувати його.

Автор: 

банки (6938) наглядова рада (557) Пасенюк (49) ICU (79)


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27.11.2023 18:43 Відповісти
Шакальйо! А вік то в них призивний під мобілізацію ще!
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27.11.2023 19:07 Відповісти
Скоріш за все ці пацюки вже давно не в Україні, та якщо ні, то поки вони не арештовані, то з такими бабкаим спокійно перетнуть кордон... По хорошому таких треба стріляти з конфіскацією до сьомого коліна!
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27.11.2023 20:31 Відповісти
Це реально?Це серйозно......Шо ми за люди,а головне де ми живемо....щоб з нами так?Просто сюр.......
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27.11.2023 18:59 Відповісти
Ну і цирк. Акціонер прийняв рішення вивести якорних пайщиків з правлєнія. А самі якорні пайщики володіють акціонером. Спроба замутити саму проблему. Гроші мали піти Нацбанку на купівлю облігацій, Через покурора притримали у себе, використали, а проценти за користуванням поділили. Чистої води кримінал. Видно, попали таки хлопаки в кіпрське досьє, раз Пишний пальчиком махає.
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27.11.2023 21:25 Відповісти
а им повестки дадут, или они не второсортные ?
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28.11.2023 08:33 Відповісти
Цікаво, а скільки таких "премій" виплачено по банківській системі в цілому. Зрозуміло, що випадок з "Авангардом" не є винятковим, коли працює схема пограбування країни через депозитні сертифікати НБУ. Схема, що дозволила банкам отримати нечувані прибутки, яких не було навіть в мирні часи
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28.11.2023 08:35 Відповісти
Там ще було, що ці пройдисвіти зв"язані з Петром і Лєрою, але тут це згадувати не можна)
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28.11.2023 10:15 Відповісти

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