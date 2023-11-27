Банк інвесткомпанії ICU звільнив Пасенюка і Стеценка після скандалу з виплатою премій під час війни

Банк "Авангард" на вимогу Національного банку України (НБУ) вивів з наглядової ради своїх основних бенефіціарів – засновників інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.

Відповідне рішення 23 листопада ухвалив єдиний акціонер банку – кіпрська компанія Westal Holdings, пише українська редакція Forbes.

Нацбанк вимагав прибрати власників групи ICU з наглядової ради "Авангарду" ще в травні, заявивши, що вони не відповідають "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності" через отримані премії у розмірі 580 млн грн на двох.

"Авангард" вже подав кандидатури Максима Грінченка та Григорія Овчаренка на заміну бенефіціарам ICU. НБУ погодив їх 21 листопада, а 23 листопада акціонер банку звільнив Стеценка і Пасенюка з наглядової ради.

Раніше видання ZN.UA з'ясувало, що Стеценко та Пасенюк отримали по 290 млн грн премії за рахунок прибутку "Авангарду", який банк заробив завдяки сумнівній ситуації із заарештованими ОВДП "Міжнародного розрахункового банку" (колишній "Сбєрбанк Україна").

Цю дочку російського "Сбєрбанку" відправили на ліквідацію з початком повномасштабного вторгнення РФ, а її активи передали державі. Однак виявилося, що у березні 2022 року суд за клопотанням прокурора наклав арешт на ОВДП, які належали колишньому "Сбєрбанку" на 9 млрд грн. Відтак вони залишились на рахунках ICU в банку "Авангард", а кошти від сплати відсотків за ними і від погашення цих цінних паперів банк вкладав у депозитні сертифікати НБУ.

Завдяки арешту цінних паперів на вимогу прокурора, банк додатково заробив 630 млн грн, з яких 580 млн сплатив Стеценку і Пасенюку. Рішення про цю премію ухвалив кіпрський акціонер банку Westal Holdings, яким опосередковано володіють Стеценко і Пасенюк.

Нацбанк вважає це конфліктом інтересів, а також фактичною сплатою дивідендів, що в умовах воєнного стану заборонено. Через це регулятор визнав Стеценка і Пасенка не відповідними "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності" і наказав банку звільнити їх з наглядової ради.

Самі Стеценко і Пасенюк не погоджуються з рішенням Нацбанку і подали позови до суду з вимогою скасувати його.