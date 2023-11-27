Автобусний оператор FlixBus скасував рейси до Одеси через негоду

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus у зв’язку з негодою скасував кілька рейсів до Одеси, запропонувавши пасажирам альтернативні способи дістатися пунктів призначення або переоформити квитки на інші дати.

Про це повідомив директор FlixBus Польщі, Литві, Латвії та Естонії Міхал Леман, передає Інтерфакс-Україна.

"Останніми днями погода до нас неприхильна. Особливо складні умови на дорогах на Одещині та у напрямку Умані. Відучора (26 листопада, – ред.) ми відмінили кілька поїздок до Одеси. Наскільки я знаю, Одеський автовокзал також скасував усі рейси через погодні умови", – сказав Леман.

За його словами, пасажирам рейсів, які їхали у бік Одеси, було запропоновано альтернативні види транспорту. Також вони могли перебронювати квитки на інші автобуси у системі FlixBus.

"Навіть якщо трапляються будь-які перебої через погодні умови або будь-які інші умови, ми завжди намагаємося перебронювати пасажирів, щоб вони могли дістатися пунктів призначення, як планували", – запевнив Леман.

Раніше повідомлялося, що станом на 27 листопада через вітер, сніг та заметіль у країні знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях.