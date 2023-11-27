Курс гривні почав тиждень зі зниження: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні на початку нового тижня знижується щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 листопада, на рівні 36,2173 грн/$, порівняно із 36,0487 грн/$ на понеділок.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 30 копійок – до 39,6579 грн за євро.

Читайте також: Нацбанк різко збільшив чистий продаж валюти за тиждень

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.