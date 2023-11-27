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Новини
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Курс гривні почав тиждень зі зниження: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

гроші

Курс гривні на початку нового тижня знижується щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 листопада, на рівні 36,2173 грн/$, порівняно із 36,0487 грн/$ на понеділок.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 30 копійок – до 39,6579 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн. 

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валюта (2144) курс (1475) НБУ (9230) обмін валюти (679)


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"На́, синку, качечки - пограйся!" (с)
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27.11.2023 16:27 Відповісти
Дашовыгаварите. А мне в банке наоборот сказали что долларовой валюты некуда девать и Нацбанк дал указание банкам и обменникам не принимать у населения доллары, кроме абсолютно новых купюр.
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27.11.2023 16:31 Відповісти
мабуть новим-зеленим гривнєвим мільйонерам-мародерам епохи дермака і його Зєлі такий курс для переводу "веселкових папірців" на пристойну валюту дуже зручний
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27.11.2023 16:48 Відповісти
Зато ціни на продукти скачуть вверх і навіть нічого не знають,що щось почало знижуватись.
Брехуни зелені
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27.11.2023 17:48 Відповісти

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