Нацбанк анулював ліцензії п’яти фінансових компаній

Національний банк України анулював ліцензії п’яти небанківським фінансовим установам та вісім – виключив із Державного реєстру фінансових установ. Також із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено два брокери.

Як ідеться в повідомленні НБУ, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

у ТОВ "ФК Горизонт" (ЄДРПОУ 39013897);

у ТОВ "Модус Фінанс" (ЄДРПОУ 39691782);

у ТОВ "ФК "Експерт Інвест" (ЄДРПОУ 39642515);

у ТОВ "ФК "Мендельс" (ЄДРПОУ 43476227);

у ТОВ "ФК "Комфорт Капітал" (ЄДРПОУ 38090478).

На підставі поданих документів ТОВ "ФК Горизонт", ТОВ "Модус Фінанс", ТОВ "ФК "Експерт Інвест", ТОВ "ФК "Мендельс", ТОВ "ФК "Комфорт Капітал" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також із Державного реєстру фінансових установ виключено у зв'язку з анулюванням усіх наявних ліцензій:

ПТ "Ломбард "Українська Скарбниця" (ЄДРПОУ 37476622);

ТОВ "ФК "Вап-Капітал" (ЄДРПОУ 38315548);

ТОВ "ФК "Дата Фінанс" (ЄДРПОУ 43086924).

На підставі поданої заяви з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено "Представництво СІА "Маі Іншуранс Брокерс" (ЄДРПОУ 26633257).

Крім того, ТОВ "ІН2МАТРІКС Страховий Брокер" (ЄДРПОУ 38938880) виключене з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на підставі підпункту 2 пункту 102 постанови правління Національного банку України від 30 червня 2022 року №135 "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (зі змінами).

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 листопада 2023 року.