БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2251 відвідувач онлайн
Новини
371 0

Нацбанк анулював ліцензії п’яти фінансових компаній

нбу

Національний банк України анулював ліцензії п’яти небанківським фінансовим установам та вісім – виключив із Державного реєстру фінансових установ. Також із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено два брокери.

Як ідеться в повідомленні НБУ, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • у ТОВ "ФК Горизонт" (ЄДРПОУ 39013897);
  • у ТОВ "Модус Фінанс" (ЄДРПОУ 39691782);
  • у ТОВ "ФК "Експерт Інвест" (ЄДРПОУ 39642515);
  • у ТОВ "ФК "Мендельс" (ЄДРПОУ 43476227);
  • у ТОВ "ФК "Комфорт Капітал" (ЄДРПОУ 38090478).

На підставі поданих документів ТОВ "ФК Горизонт", ТОВ "Модус Фінанс", ТОВ "ФК "Експерт Інвест", ТОВ "ФК "Мендельс", ТОВ "ФК "Комфорт Капітал" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також із Державного реєстру фінансових установ виключено у зв'язку з анулюванням усіх наявних ліцензій:

  • ПТ "Ломбард "Українська Скарбниця" (ЄДРПОУ 37476622);
  • ТОВ "ФК "Вап-Капітал" (ЄДРПОУ 38315548);
  • ТОВ "ФК "Дата Фінанс" (ЄДРПОУ 43086924).

На підставі поданої заяви з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено "Представництво СІА "Маі Іншуранс Брокерс" (ЄДРПОУ 26633257).

Крім того, ТОВ "ІН2МАТРІКС Страховий Брокер" (ЄДРПОУ 38938880) виключене з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на підставі підпункту 2 пункту 102 постанови правління Національного банку України від 30 червня 2022 року №135 "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (зі змінами).

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 листопада 2023 року.

Автор: 

ліцензія (753) НБУ (9230) реєстр (560)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 