Китай не дасть грошей Путіну на будівництво нового газопроводу і вимагає знижок на газ, – китайські ЗМІ

Китай не планує брати участь у фінансуванні анонсованого Путіним проєкту газогону "Сила Сибіру-2" і вимагає від Росії нових знижок на газ.

Про це повідомляє видання The South China Morning Post із посиланням джерело у Росії та китайських аналітиків.

"З точки зору будівництва (Пекін, – ред.) хоче переконатися, що у них немає ризиків і витрат. Росія – це та сторона, яка візьме на себе весь рахунок", – сказав співрозмовник видання, знайомий з ходом переговорів.

Він додав, що Китай також вимагає від Росії знижок на газ.

"(Пекін, – ред.) дуже добре розуміє свою силу на переговорах, країна займає набагато сильнішу позицію... Це специфічний рівень тиску на рівні керівників держав. Йдеться про дешевшу оплату. Вони можуть вимагати великих знижок", – сказав співрозмовник видання, знайомий з ходом переговорів.

Він додав, що Путін у цьому питанні знаходиться під "величезним тиском", адже без нового трубопроводу до Китаю Росії продовжить недоотримувати доходи від експорту газу після фактичної втрати ринку ЄС.

Китайське видання зауважує, що Пекін демонструє виважене ставлення до проєкту і "Сила Сибіру-2" рідко згадується в урядових документах КНР або державних ЗМІ. Попри чутки про можливість укладання угоди під час форуму "Один пояс - один шлях", який відбувся в Пекіні в середині жовтня, Путін повернувся після нього ні з чим.

Експерт з РФ та Центральної Азії Шанхайської академії соціальних наук Лі Ліфань зауважив, що Росія планує будувати новий газопровід через Монголію, хоча Китай раніше наполягав на будівництві трубопроводу в обхід її території.

Своєю чергою колишній чиновник Ради національної безпеки Монголії Мунхнаран Баярлхагва зазначив, що Улан-Батор може може уповільнити процес погодження проєкту, оскільки не вважає його необхідним для країни.

"Ми навіть не говорили про ціноутворення, тарифи, податки і так далі... Тож з упевненістю можна сказати, що в будівельному сезоні 2024 року нічого не станеться", – зауважив експерт.

Читайте також: Голова "Газпрому" похвалився маленькою угодою про збільшення експорту газу до Китаю (оновлено)

Як повідомлялося, за даними Reuters, Китай вирішив прискорити будівництво центрально-азіатського трубопроводу для імпорту газу з Туркменістану, замість запропонованого Росією проєкту газогону "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Водночас, попри публічні заяви Путіна і російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.

Після участі Путіна у китайському форумі "Один пояс - один шлях" у жовтні "Газпром" заявив лише про досягнуту домовленість збільшити експорт газу до Китаю всього на 600 мільйонів кубометрів у 2023 році. Це вдвічі менше, ніж для Угорщини, попри бажання Росії домовитися про значне збільшення експорту газу на китайський ринок.

У жовтні голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що найближчим часом постачання трубопровідного газу до Китаю вийдуть на рівень колишнього експорту до Європи, яка відмовляється від російського газу. На початку року він анонсував, що обсяг трубопровідних поставок до цієї країни становитиме близько 100 млрд куб. м за рахунок будівництва газогону з Далекого Сходу та через Монголію ("Сила Сибіру-2"). Однак Китай досі не погодився на реалізацію цього проєкту.

Росія за підсумками 2022 року експортувала "Силою Сибіру-1" лише 15,5 млрд куб. м газу до Китаю.