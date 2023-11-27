Росія з початку війни вкрала українського зерна на $1 мільярд, – Шмигаль

Росія вкрала на окупованих територіях України мільйони тонн зерна на близько $1 млрд.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому міжнародному саміті Grain from Ukraine.

"Окупанти підготували технічні засоби, аби щодня викрадати та вивозити із захоплених територій по 12 тис. тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько $1 млрд. Пограбування України Росією продовжується й зараз", – зазначив він.

Водночас, за його словами, попри це, Україна й далі буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.



"Цьогорічний прогноз урожаю в Україні – понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж ми зібрали минулого року. Для внутрішніх потреб нам достатньо 25% від зібраного зерна. Решту можемо і направлятимемо туди, де є загроза голоду", – сказав Шмигаль.



Голова уряду нагадав, що до програми Grain from Ukraine у 2022 році приєдналися 30 держав та міжнародних організацій, які зібрали $180 млн для закупівлі українського зерна.



За його даними, 170 тис. тонн продовольства Україна відправила до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Незабаром ще 25 тис. тонн буде направлено до Нігерії.