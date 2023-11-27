Мінцифри оприлюднило першу карту стійких до блекаутів інтернет-провайдерів

Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка дозволяє перевірити готовність інтернет-провайдерів до можливих тривалих знеструмлень.

Як повідомляє пресслужба міністерства, наразі мапа доступна для мешканців Києва, у майбутньому її планують масштабувати і на інші великі міста України.

Або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Мапа розроблена на платформі компанії "Лун", і дозволяє користувачам:

перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;

знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;

дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;

звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Водночас наразі мапа містить дані про підключення лише кількох провайдерів доступу до мережі інтернет у столиці. Мінцифри закликає інших провайдерів надати інформацію доповнення даних, якщо вони здатні забезпечувати доступ до мережі інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень.

Раніше Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, критикувала заклики Мінцифри переходити на PON-мережі доступу до інтернету, як нібито, більш енергонезалежні. В асоціації зазначали, що енергостійкість кожного конкретного абонента залежить не від технології як такої, а від того, як у оператора у цій конкретній точці організовано енергоживлення.