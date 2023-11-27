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Мінцифри оприлюднило першу карту стійких до блекаутів інтернет-провайдерів

інтернет

Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка дозволяє перевірити готовність інтернет-провайдерів до можливих тривалих знеструмлень.

Як повідомляє пресслужба міністерства, наразі мапа доступна для мешканців Києва, у майбутньому її планують масштабувати і на інші великі міста України.

Або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Мапа розроблена на платформі компанії "Лун", і дозволяє користувачам:

  • перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;
  • знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;
  • дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
  • звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Водночас наразі мапа містить дані про підключення лише кількох провайдерів доступу до мережі інтернет у столиці. Мінцифри закликає інших провайдерів надати інформацію доповнення даних, якщо вони здатні забезпечувати доступ до мережі інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень.

Раніше Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, критикувала заклики Мінцифри переходити на PON-мережі доступу до інтернету, як нібито, більш енергонезалежні. В асоціації зазначали, що енергостійкість кожного конкретного абонента залежить не від технології як такої, а від того, як у оператора у цій конкретній точці організовано енергоживлення.

Автор: 

інтернет (1316) карта (225) Мінцифри (798) блекаут (48)


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Топ коментарі
+6
Думаю за цю мапу сплатили десь 20 млн. грн
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27.11.2023 15:14
+5
точно так і в моєму будинку - карта явно замовна
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27.11.2023 16:51
+4
Трьох провайдерів, що є у моєму домі на мапі немає.
А є якійсь зовсім невідомий, ніколи не чутий.
Це просто така рекламна компанія?
Більше цікаво у яких мобільних провайдерів, які ВЕЖІ підтиснути акумуляторами?
І забезпечено мобільний інтернет?
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27.11.2023 16:21
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для мешканців Києва саме то шо треба
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27.11.2023 15:02 Відповісти
В частном секторе Харькова вроде заявлен gpon, пару суток должно работать. Но роутер питать нужно, впринципе банки на 20Ач должно хватить на крайняк
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27.11.2023 15:09 Відповісти
Так якщо напряму шнурок в комп вставити, то і роутер не треба...
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27.11.2023 15:12 Відповісти
шнурок чого? оптики?

як мінімум ОНУшку треба заживити. і вже від неї шнурок в комп.
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27.11.2023 16:27 Відповісти
якої "оптики"? тобі в квартиру оптокабель заведено?

"ОНУшку заживити" - це ти в Польщі таким збоченням займаєся? нікому не розказуй, бо ще поліцію тобі викличуть

а вставляти треба роз'єм RJ45від вітої пари!
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27.11.2023 19:53 Відповісти
Який же ти клоун...
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27.11.2023 23:09 Відповісти
Дуже хочу побачити, як ти живиш комутатор провайдера, щоб по витій парі в тебе працював інтернет
А так, да, оптика заводиться, ставиться ОНУ, підключається оптика, підключаєш 12В акумулятор до ОНУ і до роутера і маєш щастя.
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28.11.2023 13:50 Відповісти
не повіриш, шановний. ніфіга не в польщі
а під Києвом.
впн на робочому ноуті примусовий, адмінки нема щоб вимкнути.
а технічні знання в тебе ... йди погугли щось корисне.
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08.02.2024 10:13 Відповісти
Ось тобі з телефону прапорець.
Але тут коменти строчити незручно
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08.02.2024 10:18 Відповісти
Ну сделано уже через роутер
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27.11.2023 21:25 Відповісти
Воно б так працювало, якби інший кінець оптичного волокна втикався б напряму в коре роутер провайтера. Але це не так. На кожен дім ставлять свіча-агрегатора, до якого підключаються кінцеві користувачі. Якщо дома маленькі - агрегатор буде на кілька домів. Такі агрегатори підключаються до більш потужних балалайок на проміжних станціях і далі по вже дорослим системам підєрачі данних ідуть до центральних маршрутизаторів. І якшо вам не пощастило жити\працювати поруч з центральною станцією, то вся та гірлянда буде працювати не так вже й довго. І першими звичайно подохнуть ті свічі, які по коробках розкидані у вас по підвалах\горищах. А без них світла в кінці оптоволокна нема.
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27.11.2023 17:09 Відповісти
У меня оптика в дом
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27.11.2023 21:22 Відповісти
нема ніякої різниці. оптика в дом чи прямо в комп. Всеодно є проміжні балалайки, які теж потребують електрики. А так як їх багато і стоять вони у вас в подвалі чи на горищі, то там неможливо зробити зал з акумуляторними батареями. Та навіть якщо і можливо б було, то є така штука, як "витрати на підключення абонента". Ці витрати кожен оператор мінімізує як може. Тому у вас може бути вдома потужний УПС, який тягне комп декілька днів, а проміжний свіч такого упса не має. І все.
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28.11.2023 09:20 Відповісти
Самый надежный независящий от електричества в Украине интернет это Старлинк + генератор.
Остальное это вилами по воде писано т.к. чтоб у Вас появился интернет из Германии ваш трафик проходи около 100 точек усиления сигнала зависящего от електричества по Украине до границы и может быть, что все у Вас и провайдера класно только вот у магистрального провадера одна из точек потухнет и пол Украины остается без интернета и вы в том числе. это глобально, а может и локально сдохнуть АКБ провадера в подвале, а генератора с цистерной топлива у оператора в этой точке нет.
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28.11.2023 10:44 Відповісти
Думаю за цю мапу сплатили десь 20 млн. грн
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27.11.2023 15:14 Відповісти
ADSL по старих телефонних лініях. Відео не подивишся, але для зв'язку достатньо.
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27.11.2023 15:17 Відповісти
оптоволокно! зараз більшість провайдерів на нього переходить.
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27.11.2023 15:38 Відповісти
оптика потребує проміжних вузлів з батареями. 4 - 5 годин. ADSL тільки живлення на центральній станції. та й ремонт за допомогою скруток. Оптика тільки паяти спецобладнанням.
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27.11.2023 16:13 Відповісти
Трохи додам. АДСЛ живлення на центральній станції тільки якщо ти поруч з центральною станцією. Якшо ні - буде якийсь "винос", на тих самих батареях, шо і оптичні комутатори.

І ще не забувайте, шо оптіка йде не напряму від ЦО до користувача. Зазвичай на кожний дім ставлять агрегатор. А там батарейка ще меньше.
Тож я не дуже розумію на шо то розраховано. Може просто в рекламних цілях?
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27.11.2023 17:01 Відповісти
с АДСЛ больше шансов что будет работать, т.к. Укртелекомовские АТС строились еще при совке по несколько АТС в каждом городе (в больших городах чуть ли не в каждом районе) и по гарантированной схеме електропитания на случай войны: 2 фидера питания, АКБ на весь этаж (чтоб хватило минимум на сутки) и дизель (если до войны Ахметов все не продал ), сейчас не каждый оператор может себе такую роскошь позволить - много домов по городу с оборудованием.
А так да у любого оператора можно нарваться, что у клиента свет есть, у оператора в офисе тоже, а интернета нет т.к. на промежуточном узеле в подвале здохли АКБ т.к. там выключили свет, много таких радостных повидал прошлой зимой со светом, но без интернета. и провайдер никогда не признается как у него линия идет, чтоб не терять клиента, пока свет не начнут выключать.
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28.11.2023 00:59 Відповісти
Знаю що таке вимкнення світла, а про якийсь "блекуат" ні, це що за маячня?
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27.11.2023 15:50 Відповісти
Трьох провайдерів, що є у моєму домі на мапі немає.
А є якійсь зовсім невідомий, ніколи не чутий.
Це просто така рекламна компанія?
Більше цікаво у яких мобільних провайдерів, які ВЕЖІ підтиснути акумуляторами?
І забезпечено мобільний інтернет?
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27.11.2023 16:21 Відповісти
точно так і в моєму будинку - карта явно замовна
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27.11.2023 16:51 Відповісти
4g первым выключать будут, оставляю только тлф звонки, чтоб АКБ дольше прожили на базовых, т.к. людей нет к каждой базовой ставить с генератором, все в ЗСУ.
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28.11.2023 00:40 Відповісти
ні, це не реклама, ніхто не скаже "це реклама"
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27.11.2023 17:11 Відповісти
Цікаво скільки треба було занести Федорову, щоб потрапити у цей перелік...
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27.11.2023 18:22 Відповісти
Карта - Фьодоровськоє зєльоноє фуфло Як і все інше з чим він пов'язан. Мого провайдера, який ще з минулого року встановив аккуми на свої свічі в будинках, на карті немає
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27.11.2023 19:58 Відповісти
руководитель Інтернет Асоціація України метит на место Федорова, раз такой умный и критикует?
радует что в Украине есть те кто-то адекватно оценивает ситуацию, а не пиарится.
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28.11.2023 01:14 Відповісти
Це звичайне вибівання грошей на оптику.Кліент не хоче шось міняти,а треба,щоб він платив безперервно.Отака украінськи гідність під час війни.
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28.11.2023 08:06 Відповісти
Якшо є можливість - беріть оптіку. Оптіка це круто. І коштує тупо копійки в Україні. Я в НЛ за сраний АДСЛ (бо нічого іншого в домі нема) плачу більше 50 евро на місяць. +5 євро на місяць шоб пропускну спроможність не різали.
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28.11.2023 09:25 Відповісти
Вот саме так,ТУПО копійки - в 3 рази дорожче.Це тільки для вумних.До речи,евро нам поки що не світить.
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28.11.2023 21:02 Відповісти
В Украине самый дешевый интернет чуть ли не в мире, пока есть возможность по дешевке протянуть оптику домой стоит этим заняться, когда вступим в ЕС боюсь, что операторов обяжут чтоб не демпинговали в ЕС, поднять цены на услуги.
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28.11.2023 10:30 Відповісти
А что это - дешёвый интернет? У меня витая пара в квартире и что там за стенкой мне насрать Честная сотка,а больше мне не надо.Я что за прогресс провайдера должен переживать?Пусть берет кредиты,покупает оборудование,пытается меня как-то заинтересовать ценой или какими-то плюшками.А так он хочет,чтобы я ему пару тысяч отстегнул на переподключение,чтобы потом он мог с меня драть в ТРИ раза больше.А провайдеров только в моем районе минимум три...Нафига такой прогресс?Европа - живёт на другие деньги.
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28.11.2023 20:56 Відповісти
Та взагалі.Я мешканець багатоквартирного будинку.Мені заходить віта пара і так буде ще довго.Зараз немає ніякого сенсу будувати оптику в квартирі.Всі плюшки з боку провайдера - ЕМС,пожежна безпека,ємність трасс і т.і.Як станет доцільно йому - прапор до рук.Братки дуже голодні,треба бабла швидко.Але до блекаутів то не відноситься.
До речі,десь у глухому Тайвані,років 10 тому була цікава спроба зробити в офісі оптику за допомогою прозорого пластикового дроту.Затухання велике,але на 30-40 метрів досягало.Було розроблено декілька компів з оптичними входами та все було гут.Але клята економіка...
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28.11.2023 21:34 Відповісти
все это класно только кто это все обслуживать будет (т.к. минимум надо ездить заправлять генераторы бензином в каждой точке) в блекаут если сотрудников интернет провайдеров уже забрали или заберут в ближайшее время за в ЗСУ т.к. ВОС связь согласно письма Резникова не подлежит броне ?
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28.11.2023 10:49 Відповісти
Народу полно.Будут рабочие міста.
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28.11.2023 21:37 Відповісти
А-га, да рабочих мест полно, правдо оформление на работу церез ТЦК, теперь прям очереди стоят на эти свободные места.
Будут работать Директор и бухгалтер один имеет автоматом бронь вторая женщина
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29.11.2023 11:46 Відповісти
Пример подмены понятий на лету.Не рабочих мест полно,а рабочих рук полно.Женщины,неработающие пенсионеры,подростки,люди с физическими ограничениями.Просто в нашем архаичном обществе они за трудовой ресурс не считаются.Или вы думаете,работа у интернет-провайдера или производителя дронов,а также,о ужас,"заправлять генераторы бензином" доступно только военнообязанным?
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02.12.2023 16:35 Відповісти

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