Мінцифри оприлюднило першу карту стійких до блекаутів інтернет-провайдерів
Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка дозволяє перевірити готовність інтернет-провайдерів до можливих тривалих знеструмлень.
Як повідомляє пресслужба міністерства, наразі мапа доступна для мешканців Києва, у майбутньому її планують масштабувати і на інші великі міста України.
Або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.
Мапа розроблена на платформі компанії "Лун", і дозволяє користувачам:
- перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;
- знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;
- дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
- звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.
Водночас наразі мапа містить дані про підключення лише кількох провайдерів доступу до мережі інтернет у столиці. Мінцифри закликає інших провайдерів надати інформацію доповнення даних, якщо вони здатні забезпечувати доступ до мережі інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень.
Раніше Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, критикувала заклики Мінцифри переходити на PON-мережі доступу до інтернету, як нібито, більш енергонезалежні. В асоціації зазначали, що енергостійкість кожного конкретного абонента залежить не від технології як такої, а від того, як у оператора у цій конкретній точці організовано енергоживлення.
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як мінімум ОНУшку треба заживити. і вже від неї шнурок в комп.
"ОНУшку заживити" - це ти в Польщі таким збоченням займаєся? нікому не розказуй, бо ще поліцію тобі викличуть
а вставляти треба роз'єм RJ45від вітої пари!
А так, да, оптика заводиться, ставиться ОНУ, підключається оптика, підключаєш 12В акумулятор до ОНУ і до роутера і маєш щастя.
а під Києвом.
впн на робочому ноуті примусовий, адмінки нема щоб вимкнути.
а технічні знання в тебе ... йди погугли щось корисне.
Але тут коменти строчити незручно
Остальное это вилами по воде писано т.к. чтоб у Вас появился интернет из Германии ваш трафик проходи около 100 точек усиления сигнала зависящего от електричества по Украине до границы и может быть, что все у Вас и провайдера класно только вот у магистрального провадера одна из точек потухнет и пол Украины остается без интернета и вы в том числе. это глобально, а может и локально сдохнуть АКБ провадера в подвале, а генератора с цистерной топлива у оператора в этой точке нет.
І ще не забувайте, шо оптіка йде не напряму від ЦО до користувача. Зазвичай на кожний дім ставлять агрегатор. А там батарейка ще меньше.
Тож я не дуже розумію на шо то розраховано. Може просто в рекламних цілях?
А так да у любого оператора можно нарваться, что у клиента свет есть, у оператора в офисе тоже, а интернета нет т.к. на промежуточном узеле в подвале здохли АКБ т.к. там выключили свет, много таких радостных повидал прошлой зимой со светом, но без интернета. и провайдер никогда не признается как у него линия идет, чтоб не терять клиента, пока свет не начнут выключать.
А є якійсь зовсім невідомий, ніколи не чутий.
Це просто така рекламна компанія?
Більше цікаво у яких мобільних провайдерів, які ВЕЖІ підтиснути акумуляторами?
І забезпечено мобільний інтернет?
радует что в Украине есть те кто-то адекватно оценивает ситуацию, а не пиарится.
До речі,десь у глухому Тайвані,років 10 тому була цікава спроба зробити в офісі оптику за допомогою прозорого пластикового дроту.Затухання велике,але на 30-40 метрів досягало.Було розроблено декілька компів з оптичними входами та все було гут.Але клята економіка...
Будут работать Директор и бухгалтер один имеет автоматом бронь вторая женщина