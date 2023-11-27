Відновити та обміняти українські посвідчення водія тепер можна в Італії

Відтепер обміняти та відновити посвідчення водія українці можуть і в Італії. Це вже сьома країна, де українські громадяни можуть скористатися такою послугою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Італія стала сьомою країною, де наші співгромадяни мають можливість отримувати одну з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС за кордоном. Відсьогодні українцям, які перебувають у Мілані, доступний обмін та відновлення посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням в "Паспортному сервісі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обміняти та відновити водійські праваможна у підрозділі ДП "Документ", який розташований у місті Роццано (провінція Мілан), торговельному центрі "Фіордалісо Мілан".

Прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах – спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс". Надання послуг здійснюється з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку живої та електронної черги.

Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно з собою взяти такий перелік документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після подачі документів людину фотографують та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Далі вона надсилається в Україну до сервісного центру МВС. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

Як уточнили в МВС, обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині. Наразі у Словаччині поки що наші співгромадяни можуть виключно здійснювати обмін цих документів.