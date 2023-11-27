Підпільний кол-центр із тюрми обікрав десятки тисяч клієнтів державного банку, – СБУ

Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції викрили та ліквідували злочинну організацію, які з вінницької в’язниці видурювала гроші з банківських карток українців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що "на рахунку" зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Організатором схеми був так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько "Гєша".

Віндолучив до незаконної дільності до 30 осіб, більшість з яких відбували "строки" у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли "на волю".

Зловмисники телефонували клієнтам банку та представлялись "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-застосунок, щоб "вберегти заощадження від викрадачів".

Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.

Так, десятьом зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України: