Україна продовжує постачати Росії запчастини для літаків та гелікоптерів, – розслідувачі

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "Авіа ФЕД сервіс" забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 млн рублів ($7,3 млн), причому більша частина, на 370 млн рублів ($4,1 млн), надійшла із України.

Про це йдеться у дослідженні розслідувачів з російського проєкту "Важные истории" та OCCRP, передає Радіо Свобода.

У розслідуванні йдеться, що з лютого 2022 року до липня 2023 року "Авіа ФЕД сервіс", згідно з митними деклараціями, імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 млн рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 київського заводу "Радар" на понад 67 млн, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем" та інших українських підприємств приблизно на 170 млн рублів.

Крім українських деталей, "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала запчастини з Франції, США та Великої Британії.

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована у 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами "Авіа ФЕД сервіс", згідно з даними держзакупівель, є Міноборони РФ, підприємства держкорпорації "Ростех" та президентський спеціальний льотний загін "Россия".

У 2014 році Харківський машинобудівний завод "ФЕД" припинив постачання продукції своєму російському представництву, а в 2018 році "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції. Але це, як зазначають журналісти-розслідувачі, не зупинило імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості.

Засновники "Авіа ФЕД сервіс" зареєстрували в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) компанію Linker. Ця фірма спеціалізується на постачання деталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32. Керівником цієї компанії, як з’ясували розслідувачі, є уродженець Чернігова Андрій Курта. А власником – ще один уродженець України Олексій Пальчик.

Linker отримував українську продукцію, зокрема, від компанії "Мотор Січ", директора якої В’ячеслава Богуслаєва в жовтні 2022 року затримали за підозрою в держзраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації". Розслідувачі також встановили, що на сайті спорідненої Linker компанії Amis вказано, що компанія – офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ та "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

Останнє постачання Linker на адресу "Авіа ФЕД сервіс" було здійснене у січні 2023 року, йдеться у розслідуванні. Після цього поставки комплектуючих для російської авіації "Авіа ФЕД сервіс" проводились через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року.

У коментарі для розслідувачів директор "Авіа ФЕД Сервіс" Олександр Решетник заявив, що продукція українських заводів, яку його фірма передала своїм клієнтам у 2022-2023 роках, була придбана раніше, у 2020-2021 роках, і просто "лежала за кордоном". Власник Linker Олексій Пальчик заявив, що його компанія "з України до Росії ніколи нічого не постачала і не постачає". Представник компанії "Бакайторг1" із Киргизстану на зв’язок із розслідувачами не вийшов.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та Євросоюз заборонили постачання до Росії літаків та запчастин, а також їх технічне обслуговування і страхування. Втім журналісти неодноразово заявляли, що Москва обходить західні санкції і має партнерів, які їй у цьому допомагають.