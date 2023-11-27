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Новини
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Україна продовжує постачати Росії запчастини для літаків та гелікоптерів, – розслідувачі

росія,мі-8

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "Авіа ФЕД сервіс" забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 млн рублів ($7,3 млн), причому більша частина, на 370 млн рублів ($4,1 млн), надійшла із України.

Про це йдеться у дослідженні розслідувачів з російського проєкту "Важные истории" та OCCRP, передає Радіо Свобода.

У розслідуванні йдеться, що з лютого 2022 року до липня 2023 року "Авіа ФЕД сервіс", згідно з митними деклараціями, імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 млн рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 київського заводу "Радар" на понад 67 млн, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем" та інших українських підприємств приблизно на 170 млн рублів.

Крім українських деталей, "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала запчастини з Франції, США та Великої Британії.

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована у 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами "Авіа ФЕД сервіс", згідно з даними держзакупівель, є Міноборони РФ, підприємства держкорпорації "Ростех" та президентський спеціальний льотний загін "Россия".

У 2014 році Харківський машинобудівний завод "ФЕД" припинив постачання продукції своєму російському представництву, а в 2018 році "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції. Але це, як зазначають журналісти-розслідувачі, не зупинило імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості.

Засновники "Авіа ФЕД сервіс" зареєстрували в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) компанію Linker. Ця фірма спеціалізується на постачання деталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32. Керівником цієї компанії, як з’ясували розслідувачі, є уродженець Чернігова Андрій Курта. А власником – ще один уродженець України Олексій Пальчик.

Linker отримував українську продукцію, зокрема, від компанії "Мотор Січ", директора якої В’ячеслава Богуслаєва в жовтні 2022 року затримали за підозрою в держзраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації". Розслідувачі також встановили, що на сайті спорідненої Linker компанії Amis вказано, що компанія – офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ та "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

Останнє постачання Linker на адресу "Авіа ФЕД сервіс" було здійснене у січні 2023 року, йдеться у розслідуванні. Після цього поставки комплектуючих для російської авіації "Авіа ФЕД сервіс" проводились через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року.

У коментарі для розслідувачів директор "Авіа ФЕД Сервіс" Олександр Решетник заявив, що продукція українських заводів, яку його фірма передала своїм клієнтам у 2022-2023 роках, була придбана раніше, у 2020-2021 роках, і просто "лежала за кордоном". Власник Linker Олексій Пальчик заявив, що його компанія "з України до Росії ніколи нічого не постачала і не постачає". Представник компанії "Бакайторг1" із Киргизстану на зв’язок із розслідувачами не вийшов.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та Євросоюз заборонили постачання до Росії літаків та запчастин, а також їх технічне обслуговування і страхування. Втім журналісти неодноразово заявляли, що Москва обходить західні санкції і має партнерів, які їй у цьому допомагають.

Автор: 

імпорт (2301) зброя (859) росія (14096)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, а свинарчуківсьі схеми з викупу російських деталей до бойової техніки ще працюють? Впевнений, ні. Русня знає, що не можна продавати зброю тим, хто тебе нею ж і вбиває.
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27.11.2023 14:24
+4
Але СБУ того "не бачить". Як і торгівлі Гідросили з Уралвагонмашем.
І хто б ото міг дати команду "туди не дивитися"?
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27.11.2023 15:15
+2
Що тут такого? Війна для лохів. А для нормальних пацанів бізнес як бізнес. Зеленський до самого повномасштабного вторнення продавав серіали і шоу "Кварталу" в русню.
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27.11.2023 16:18
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Цікаво, а свинарчуківсьі схеми з викупу російських деталей до бойової техніки ще працюють? Впевнений, ні. Русня знає, що не можна продавати зброю тим, хто тебе нею ж і вбиває.
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27.11.2023 14:24 Відповісти
Гроші не пахнуть.......
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27.11.2023 14:26 Відповісти
Одні помирають за Батьківщину а інші жирують на крові ...? Де закон про смертну кару за корупцію під час війни, за такий злочин, як за військову диверсію, що тягне за собою зраду, мародерство і масову гибель людей,смерть або пожиттєве ув"язнення без права викупу і амністії, бо інакше таку срань не зупиниш...?!"
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28.11.2023 05:31 Відповісти
Але СБУ того "не бачить". Як і торгівлі Гідросили з Уралвагонмашем.
І хто б ото міг дати команду "туди не дивитися"?
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27.11.2023 15:15 Відповісти
Інакше просто бути не могло би. Посадили Богуслаєва, а його справа звісно живе, бо завод тримається не лише на директорі заводу, а на його шоблі, яка звісно без проблем продовжує свою працю на ворога, спокійно залишаючись на кервіних посадах. Чому такі елементарні речі як зачистку команди Богуслаєва не зробили одразу після його посадки.
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27.11.2023 15:59 Відповісти
Його посадили, є вирок суду ?
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28.11.2023 07:54 Відповісти
Тут головне щоб під час розслідування та суду не вийти на самих себе.
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28.11.2023 08:28 Відповісти
Що тут такого? Війна для лохів. А для нормальних пацанів бізнес як бізнес. Зеленський до самого повномасштабного вторнення продавав серіали і шоу "Кварталу" в русню.
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27.11.2023 16:18 Відповісти
А де безумна-безвугла.. ? з комітету ВР... ? За таке її сцяними трусами по собачій морді треба...
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27.11.2023 17:06 Відповісти
І шо ?
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27.11.2023 17:57 Відповісти
Що неможна робити за гроші, роблять за дуже великі гроші...
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27.11.2023 21:36 Відповісти
Продаються за мідний грош.
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28.11.2023 08:26 Відповісти
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28.11.2023 07:56 Відповісти
Ой-ой-ой !!! І хто ж це зробив ?
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28.11.2023 08:22 Відповісти

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